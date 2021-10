A través de su cuenta personal de Instagram, el comediante Eugenio Derbez compartió un video en el que aparece ‘reclamando’ al canal de comedia EnchufeTV por utilizar su imagen.

“Amigos, no estoy de acuerdo en que utilicen mi imagen de esta manera. Uno puede ser buena gente, pero… todo tiene un límite”, escribe Eugenio a pie del video.

Con tono serio, Eugenio explica que en el primer adelanto de “Misfit”, la nueva película de EnchufeTV, aseguraron su participación en la cinta; sin embargo, indicó que eso es falso.

Tras ello, Derbez muestra un papel que, superpuestamente, fue preparado por su equipo legal y una serie de peritos, quienes ‘concluyen’ que quien aparece en la escena no es Eugenio y piden que retiren el video en menos de 24 horas.

“No participo y creo que es una falta de respeto, ahora sí se pasaron de verdad ya, y también creo que es el colmo que utilicen mi imagen de esa manera y queriéndose aprovechar de mi nombre”, externó Eugenio Derbez.

Finalmente, el actor mexicano termina riendo y recomendando al público ver la película de EnchufeTV, pues asegura que “está muy buena”.

“La verdad está muy buena”, dice entre risas. “Más allá de que si salgo, si no salgo, el desmadre de que usaron mi imagen. Está muy buena. Cómo me reí”, agregó. “Muchachos de EnchufeTv confíen en ustedes, tienen talento, me reí mucho con la película, tiene grandes actores, tiene muy buen humor, dejen de usarme… Ja, ja, ja. La verdad está muy buena”, acotó.

