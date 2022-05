“La Familia P. Luche” es una serie de comida que se ganó el cariño de todos los mexicanos. A pesar de que solo fueron tres temporadas, las ocurrencias de Ludovico, Federica, Bibiana y Ludoviquito se interiorizaron en la memoria y las risas de sus televidentes, quienes hasta el día de hoy sueñan con una eventual continuación. Pues el creador y protagonista de toda esta ficción, Eugenio Derbez, acaba de anunciar que tiene pensado retomar el proyecto “P. Luche”.

El artista, que protagoniza “The Valet”, filme que se acaba de estrenar este 2022, comentó en una entrevista con El Heraldo que, efectivamente, la comedia que lo lanzó a la fama continúa en el corazón de sus seguidores, y ese ha sido uno de los motivos por los que ha decidido emprender este nuevo proyecto.

¿Y de qué trata este proyecto? “¿Es cierto que piensas llevar a la pantalla grande a ”La Familia P. Luche”? Estoy en eso, pero son unas broncas legales, digamos, lo que estamos tratando de desatorar, pero tengo la firme intención de hacer una película de La Familia P. Luche más adelante. Me encantaría”, dijo el estelar de la película “No se aceptan devoluciones” (2013).

El actor fue el creador de "La Familia P. Luche" pero los derechos le pertenecen a Televisa (Foto: Eugenio Derbez / Instagram)

EUGENIO DERBEZ: LA PELÍCULA DE “LA FAMILA P. LUCHE”

El histrión natural de Milpa Alta expresó que su intención es realizar pronto una versión filmográfica de “La Familia P. Luche” pero para ello primero debe llegar a un acuerdo con Televisa, quien tiene los derechos del programa por los próximos siguientes 10 años. He ahí donde radican “las broncas legales”.

No obstante, se sabe que Eugenio Derbez no anda en buenos términos con la gerencia del canal de San Ángel, pues denunció que estaba vetado de Televisa luego de que le cancelasen dos veces la misma entrevista -solo con media hora de anticipación- en la que iba a hablar sobre la película “CODA” (2021), filme en el que participó y que se llevó tres estatuillas de los premios Óscar 2022.

“De repente me dicen que tienen prohibido entrevistarme. No me lo dijo ninguna personalidad, sino la gente de abajo... mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y dije, no, ya mejor no. Bendito sea Dios hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas, que uno puede visitar. Ahora me están invitando a TV Azteca para hacerme un homenaje”, expresó hace unos días Eugenio.

Lo curioso de su denuncia es que el artista actualmente trabaja para una de las señales de la corporación Televisa. “Ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para VIX. No me han dado la razón exacta, pero quiero entender que es por el tren maya (campaña que el actor junto a otras personalidades encabezaron para pedir que el gobierno de AMLO tome medidas respecto a un proyecto ferroviario)”, fue lo que refirió al respecto, Derbez.

La serie tuvo tres temporadas y 80 episodios. Su último capítulo se emitió en setiembre de 2012 (Foto: Televisa)

TELEVISA LE DICE A EUGENIO DERBEZ: “QUIERES QUE TE REGALEMOS LOS DERECHOS DE ‘LA FAMILIA P. LUCHE’”

Ante el revuelo suscitado por su denuncia de veto, el director de Televisa, Emilio Azcárraga, le respondió a Eugenio Derbez a través de su cuenta de Twitter y le mostró que las coberturas de las que habla en realidad sí fueron abordadas por su canal.

“Tú y yo sabemos que la verdadera razón (de tus declaraciones y molestia) es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de ‘La Familia P. Luche’. Ya córtale, mi chavo”, expresó el directivo en redes sociales.