Hace una semana Eugenio Derbez sufrió un accidente que le generó un daño grave en su hombro derecho que lo llevó a ser sometido a operaciones. Los pocos detalles de su estado de salud han sido revelados por su esposa Alessandra Rosaldo, quien afirmó que en los próximos días tendrá otra cirugía.

“Fue una operación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas. Probablemente, hay que remplazar el hombro derecho”, explicó en declaraciones a Multimedios TV en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

¿Cómo fue el accidente de Eugenio Derbez?

La pareja del actor mexicano ha preferido no revelar mayores detalles de cómo ocurrió el accidente de Eugenio, pero se especula que se dio mientras disfrutaba un juego de realidad virtual. “Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir, pero filmando no fue”, afirmó Alessandra.

Otros de los rumores que surgieron es que el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ habría sufrido un infarto, pero esta versión quedó también descartada y Rosaldo pidió a los usuarios de redes sociales que dejen de especular más al respecto.

La reaparición pública de Derbez

Eugenio Derbez reapareció el último viernes en medio de su cumpleaños número 61. Con complicidad de los miembros del grupo Magneto, Chacho Gaytán y los 25 mil espectadores que asistieron al 90′s Pop Tour en la Arena Ciudad de México, apareció a través de la pantalla del celular para oír las ‘Mañanitas’ de la voz de su esposa.

A través de una videollamada, la cantante le mostró al actor el público con el fin de que este recibiera la vibra de todos los espectadores y así pueda recuperarse con prontitud. Es así, como a través de una pantalla, Eugenio se dejó ver por primera vez después del trágico accidente.

(IG: @90spoptour)

Reaparece en redes sociales

En redes sociales también ha compartido en sus historias los diversos mensajes y regalos que familiares y conocidos le han hecho llegar. Asimismo, su equipo de comunicaciones ha colocado una publicación donde agradece las felicitaciones enviadas por el cumpleaños e informa que el actor aún se encuentra sedado y que pronto leerá todos los mensajes.