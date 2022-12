Eugenio Derbez es uno de los artista más representativos de México y cuya historia de éxito se ensalza al haber logrado conquistar la industria del entretenimiento en los Estados Unidos. El actor y comediante ha podido ganarse a parte de Hollywood pero a pesar de eso sigue siendo víctima de actos discriminatorios por sus costumbres latinas: específicamente por hablar en español.

El actor de 61 años reveló seguir siendo blanco de los estereotipos que abundan en “La tierra del tío Sam”. En una reciente entrevista con el magazine “Ventaneando”, el histrión, acompañado de su esposa, la cantante Rosaldo, contó el desagradable momento que pasó por conversar en castellano .

El creador de “La Familia P. Luche” indicó que en suelo estadounidense es mal visto que una persona dialogue en una lengua que no sea la de ellos; o sea, el inglés.

Eugenio Derbez junto a su esposa, Alessandra Rosaldo (Foto: Mezcalent)

DISCRIMAN A EUGENIO DERBEZ POR HABLAR EN ESPAÑOL

“A veces es como mal visto que hables otro idioma”, dijo al programa de televisión. “El otro día a mí me pasó en el parque. Estaba hablando con alguien en español y pasó un señor, un americano, y dijo: ‘Aquí se habla en inglés, estamos en Estados Unidos’”, confesó.

El hecho le hizo reflexionar sobre el porqué muchos padres latinos que tienen hijos en Estados Unidos no le enseñan el idioma español a sus descendientes.

“En lugar de que sea un superpoder, que es un superpoder hablar dos idiomas, es algo que se ve mal. Muchos latinos no les inculcan el español a sus hijos por miedo a que no los (acosen) en la escuela, por miedo que los segreguen”, comentó.

Por su parte, Rosaldo, con quien tiene una hija llamada Aitana, respaldó lo dicho por el celeb y aseveró que en casa le enseñan a su retoña la importancia de hablar tanto inglés como español.

“Toda la familia, el tiempo en familia, siempre es en español. Obviamente para ella su primer idioma, por haber nacido aquí, (es el inglés) y siempre le decimos justo lo que acaba de decir Eugenio, hablar dos idiomas o más es un superpoder”, expresó la cantante.

EUGENIO DERBEZ AGRADECE A SU ESPOSA ALESSANDRA ROSALDO POR CUIDARLO DURANTE SU RECUPERACIÓN

En otro momento, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” afirmó que el papel de su esposa ha sido vital para irse recuperando de la lesión que sufrió tras caerse y sufrir múltiples fracturas en el brazo izquierdo.

“Yo no hubiera sobrevivido sin Alessandra. Fue mi enfermera, fue mi hombro. Me bañaba, me vestía, me llevaba al baño, me daba de comer, todo, porque yo no podía hacer prácticamente nada, entonces casi casi me cargaba”, explicó.