Eugenio Derbez está ganando un importante reconocimiento internacional en los últimos años. Así, luego de su exitosa participación en la película ganadora del Oscar “CODA”, el intérprete mexicano se ha embarcado en una nueva aventura y ha estrenado el largometraje titulado “El Valet”.

Esta comedia romántica trae nuevamente a las pantallas a la estrella de “No se aceptan devoluciones”, quien ha concedido una entrevista sobre esta experiencia. Como se sabe, la ficción está protagonizada por el mexicano y Samara Weaving. Curiosamente, el actor ha revelado que uno de los motivos de la elección de esta intérprete fue su apariencia.

A continuación, conoce todos los detalles acerca de la decisión de Eugenio Derbez de tener a a una “güera de ojos azules” como coprotagonista en “El Valet”.

EUGENIO DERBEZ QUERÍA A UNA “GÜERA DE OJOS AZULES”

En reciente entrevista con el programa “Sale el Sol”, el comediante mexicano contó que, desde el inicio de la producción él buscaba que su dupla protagónica cumpliera con un perfil específico. De esta manera, él esperaba que ella sea una “güera de ojos azules”. Así, llegó a discutir con el estudio con tal de tener a una actriz rubia y de ojos claros en el papel.

“En algún momento me dijeron ‘Oye, ¿y por qué no una actriz afroamericana?(...) Fueron muy insistentes, no sabes cuántas veces fue el pleito de ‘¿Y esta actriz?’, y yo: ‘No. Güera de ojos azules’”, manifestó.

LA RAZÓN DETRÁS DE ESTA DECISIÓN

Al ser consultado por la razón detrás de esta decisión, que puede ser algo polémica, el artista manifestó que era para satisfacer su deseo de ver el “choque de dos mundos” en la comedia: una diva estadounidense, por un lado; y un valet mexicano, por el otro.

Asimismo, destacó que rechazó a actrices como Eva Longoria para interpretar a este personaje. Debido a su origen latino, el comediante expresó que no alcanzaría esa diferencia con ella.

El actor mexicano rechazó a artistas como Eva Longoria (Foto de Frederic J. Brown / AFP)

QUIÉN FUE LA ACTRIZ SELECCIONADA

Finalmente, fue Samara Weaving la seleccionada para interpretar a Olivia Allan, una famosa estrella de Hollywood en la producción. Ella es una actriz y modelo australiana. En 2008, se hizo famosa al ser elegida como Kirsten Mulroney en la serie de la BBC “Out of the Blue”.

En el año 2013, protagonizó “Mystery Road” y en el 2016, estelarizó “Monster Trucks”. Ella también ha participado en la película de Netflix titulada “The Babysitter” (2017). Actualmente, comparte roles con Eugenio Derbez en la cinta cuyo título original es “The Valet”.

EL REPARTO DE “EL VALET”

Eugenio Derbez como Antonio Flores, el ‘Valet’ parking.

como Antonio Flores, el ‘Valet’ parking. Samara Weaving como Olivia Allan, una actriz de Hollywood.

como Olivia Allan, una actriz de Hollywood. Max Greenfield como Vincent Royce, un multimillonario.

como Vincent Royce, un multimillonario. Betsy Brandt como Kathryn Royce, esposa de Vincent.

como Kathryn Royce, esposa de Vincent. Marisol Nichols como Isabel, la exesposa de Antonio.

como Isabel, la exesposa de Antonio. Amaury Nolasco como Benny, cuñado de Antonio.

como Benny, cuñado de Antonio. Carmen Salinas como Cecilia, la madre de Antonio.

DE QUÉ TRATA “EL VALET”

Este remake de la cinta francesa “La Doublure” (2006), cuenta las historias de Olivia Allan, una actriz de Hollywood que tiene una aventura con el desarrollador de la ciudad y el multimillonario casado Vincent Royce, y Antonio Flores, un trabajador de un valet parking que vive con su madre y es divorciado, pero comparte la custodia de su hijo adolescente con su exesposa Isabel.

Olivia es captada por los paparazzis saliendo con el millonario y, para no afectar su reputación, contrata a Antonio para fingir que tienen una relación y dejar atrás los rumores sobre la aventura de la muchacha con el joven adinerado.

En medio de su farsa, los dos forjan un vínculo genuino que lleva a la diva a ver con otros ojos el esfuerzo de los trabajadores que, a menudo, da por sentado.

DÓNDE VER “EL VALET”

“The Valet” se estrenó el pasado 20 de mayo a través de diversas plataformas de streaming. Por ello, solo es necesario estar suscrito a una de estas para poder ver la cinta.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes verla a través de Hulu y Disney Plus. Si, por el contrario, te ubicas en Latinoamérica, la puedes disfrutar desde Star Plus.