Eugenio Siller triunfa en la televisión, tiene una gran cantidad de seguidores, goza de una buena salud y es muy atractivo para gran parte de su público. Sin embargo, pocos se imaginarían que el físico del artista ha supuesto, en algunas oportunidades, una gran desventaja para el actor. Según el protagonista de “¿Quien mató a Sara?”, muchas veces ha sido excluido de producciones debido a su apariencia.

A continuación, entérate de las recientes declaraciones del actor, quien manifestó sentirse “discriminado” por ser rubio y atlético.

EUGENIO SILLER SE HA SENTIDO DISCRIMINADO

Tras una larga carrera artística, Eugenio Siller se ha confesado a TV y Novelas. El actor de 41 años ha manifestado que, pese a los que muchos pueden creer, ha sido rechazado por diversos jefes de reparto o productores, debido a su aspecto físico. De esta manera, cuenta que ha quedado fuera de importantes proyectos por su color de su piel, su cabello, el tono de su voz y cómo luce su cuerpo.

“¡Uf!, no imaginas la cantidad de veces que me ha pasado. Qué si no les gusta mi voz, que si soy muy blanco, que si soy rubio, que si muy atlético. Y puedo entender que no dé el tipo del personaje; lo malo luego es el trato que te dan los jefes de reparto o quienes hacen las pruebas de actuación. En Estados Unidos, por ejemplo, fui a una audición y de plano me cortaron a la mitad: ‘Gracias, no. ¡El siguiente!’, y se siente uno muy mal de que ni siquiera te dejaron terminar”, reveló.

Asimismo, manifestó que es consciente de que tomó la decisión de pertenecer a una industria muy competitiva, por lo que ha tenido que acostumbrarse al rechazo. “No es una carrera fácil, siempre lo supe; la competencia es enorme, y te digo, siempre tienes que estar picando piedra, preparándote y asumir que el rechazo es parte del día a día del actor”, manifestó sobre su profesión.

Finalmente, frente a esta situación, supo reponerse y mejorar su autoestima: “Ya aprendí a no tomarlo personal, y eso ayuda mucho a que no te lastimen; me tomó mucho tiempo aprender a quererme y aceptarme como soy”.

PENSÓ EN EL RETIRO

El famoso intérprete también declaró que, tras los crueles rechazos, muchas veces pensó en retirarse de la actuación. Sin embargo, al ver que tenía oportunidades de seguir creciendo, siguió esforzándose por alcanzar sus objetivos.

“Sí (he pensado en el retiro), muchas veces, pero entonces me daban ‘call back’ (segunda llamada) en algún proyecto, y eso me animaba a pensar: ‘¡Ya viene lo bueno!. Y es que los productores o jefes de reparto suelen ser muy crueles; en una ocasión pasé a dejar mi portafolio de fotos, y esa persona lo aventó en el escritorio, así como si nada, y eso lastima”, reveló.

“NO LUZCO COMO MEXICANO”

En el 2021, Siller ya se había referido a su aspecto físico en una entrevista con la revista Hola. En esa ocasión, el intérprete había manifestado que su apariencia no era común en su país de origen y, por ello, vive en una gran contradicción desde que nació.

“No luzco como mexicano, aunque amo mi país y soy cien por ciento mexicano; eso me dio unas ventajas y desventajas para la televisión en su momento. La pequeña ventana que había para actores como yo, me la gané en México y me abrió muchas puertas. Pero de nuevo, al llegar aquí (Estados Unidos), eres mexicano, pero no pareces latino, pero no tienes la cultura americana al cien… ¿En dónde te acomodamos?”, declaró en ese momento.

Así, explicaba que era difícil ser incluido en audiciones, pues no calzaba en el estereotipo mexicano o en el estadounidense.

“Mi inglés es perfecto, pero me mandan para castings latinos y esos no me los van a dar. Una vez me llamó mi agente y me dijo: “oye, ¿crees que puedas hacer de latino en este papel?” Y yo le contesté: “¿me lo preguntas en serio? No es que lo haga, ¡soy mexicano! Es que soy latino, claro que lo puedo representar”. Pero luego la descripción física del personaje es pelo negro, piel oscura…”, concluyó el artista.

El intérprete afirmó "no lucir como mexicano" (Foto: Eugenio Siller / Instagram)