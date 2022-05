En la últimas semanas, Toni Costa ha removido los sets de televisión tras hacer público el encuentro entre su actual pareja, Evelyn Beltrán, y la pequeña hija que tiene con Adamari López, además de su activa participación “La Casa de los Famosos”.

Es que dentro del reality show, el conocido bailarín ha narrado diversos asuntos personales como su infructuosa relación con la actriz de origen puertorriqueño, además de su abrupto rompimiento con ella hace ya más de un año.

Como se sabe, ambos se consolidaron como una de las relaciones más estables del medio mexicano durante 10 años, y producto de ello fue Alaïa, su menor hija y por la que han tenido que limar asperezas para llevar una relación sana.

ASÍ FUE EL ESPERADO ENCUENTRO

Tras una semana repleta de rumores y entredichos en el set de Telemundo, Toni Costa reveló en “La Casa de los Famosos” que su actual pareja, Evelyn Beltrán, ya conoció virtualmente a su hija Alaïa.

Y es que la modelo mexicana optó por comprarle un obsequio con mucho cariño para la niña, motivo por el cual ella quiso agradecer de manera personal a la “amiga de su papá”.

En ese sentido, el hombre del reality show del momento en México añadió la existencia de un acuerdo que tiene con Adamary para introducir a su actual pareja a la vida de su hija.

No obstante, el español reconoció que no cumplió con el acuerdo ni siguió con lo establecido -ir a una psicóloga infantil- , ya que el momento simplemente se dio y las presentó por medio de “Facetime”.

Acto seguido, informó a la actual presentadora de “Hoy Día” de lo que había hecho, a esperas de una actitud crítica debido a su comportamiento.

“Mira, ha ocurrido esto, sé que habíamos quedado en otra cosa pero se ha dado así la situación. Lo siento pero se ha dado así. Te lo quería explicar para que estuvieras en la misma página conmigo por si acaso Alaïa te comenta algo pues fue así, así y así”, sostuvo Costa.

ASÍ REACCIONÓ EVELYN BELTRÁN

Beltrán, por su parte, ya se había manifestado respecto al encuentro con la menor hija de su novio. Dicha citación se dio tras una sesión fotográfico que Evelyn tenía debido a su trabajo como modelo.

Es ahí donde se le ocurrió comprarle un pequeño obsequio a la pequeña en una juguetería local, siendo un conejo de peluche el regalo perfecto para ella.

Eso sí, la idea era hacer que Toni se lo dé a título personal, aunque fue el experto en baile quien optó por dejarse de bromas y contarle la verdad a la pequeña Alaïa.

“Le puse que era de parte de su papá, pero Toni le dijo que no había sido de parte de él, sino de la amiga especial de papi y la nena le dice que ella me quería dar las gracias”, señaló al portal La Opinión.

Sorpresivamente, la hija de Adamary y Toni quiso agradecer el gesto de manera personal, por los que lograron verse por medio de una videollamada por internet.

“Ella estaba súper contenta, súper agradecida, fue cuando hablamos por Facetime”, puntualizó la modelo mexicana.

Asimismo, confesó que el gesto que tuvo la pequeña la conmovió sobremanera que derramó lágrimas de felicidad, pues jamás espero que la hija de su pareja reaccionara de tal forma.

“Yo estaba entre lágrimas porque jamás me imaginé la reacción de la nena. Ella me dio las gracias, me dijo que era su color favorito, que le había sentido el corazoncito. Nos ponemos a hablar en inglés, me dijo que era su favorito y que muchas gracias”, dijo.

UN FINAL FELIZ

Finalmente, Evelyn señaló que se encuentra feliz de que ese objeto haya concretado un hecho tan significativo como el encuentro con la pequeña Alaïa.

“Nunca me imaginé que ese conejito iba a ser la puerta para ver a la nena en cámara y que tuviéramos la oportunidad de conocernos, lo compré con mucho amor y me hace darme cuenta que un niño no se fija en lo material, sino cuando alguien le da algo con amor”, expresó.