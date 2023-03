La karateka Valeria Payén, una de las más conocidas atletas del programa Exatlón All Star, de TV Azteca, sufrió un paro cardiaco cuando esperaba una cirugía de rodilla. Lo llamativo es que estuvo muerta por dos minutos antes del procedimiento, aunque afortunadamente los médicos lograron estabilizarla y volverla a la vida.

La atleta fue la tercera eliminada del reality show, del que se marchó con una lesión en la rodilla que requería una intervención quirúrgica. Según contó Estephanie Solís, compañera que también esperaba una cirugía, Payén no fue operada por el fallo que tuvo su corazón.

¿CÓMO FUE QUE VALERIA PAYÉN MURIÓ POR DOS MINUTOS?

Estephanie Solís relató que Valeria no fue intervenida por el repentino problema en su corazón y tuvo que ser reanimada.

”Vine a ver a la muerta esta... se murió por dos minutos, ¿pueden creerlo?, yo le iba a traer un letrero, un globo de ‘recupérate pronto’, pero le hubiera traído uno de ‘no sigas la luz’ o algo así, ‘no te mueras’”, expresó irónicamente Estephanie en un subido a sus redes sociales.

Horas después, la propia Valeria mandó un mensaje a sus seguidores para comentarles sobre su estado de salud y lo que realmente pasó cuando entró al quirófano. “Me morí por dos minutos, no me pudieron operar la rodilla porque me salió algo del corazón, no saben qué fue... tanto estrés de Exatlón”, contó.

¿QUIÉN ES VALERIA PAYÉN, LA PARTICIPANTE DE EXATLÓN ALL STAR QUE ESTUVO DOS MINUTOS MUERTA?

Valeria Alejandra Payén Abaroa es una karateka de 25 años, nacida el 18 de agosto de 1997 y originaria del estado de Baja California Sur.

Su carrera en Exatlón comenzó en la sexta temporada del reality, en la cual representó al equipo rojo y logró llegar hasta las finales.

Tras participar en la sexta temporada, Payén se unió al Exatlón All Star, pero fue la tercera eliminada luego de sufrir una lesión.