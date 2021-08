“Doctor Milagro” (“Mucize Doktor” en su idioma original) es una de las telenovelas turcas más exitosas a nivel mundial. La historia apareció primero como una producción surcoreana llamada “The Good Doctor”, luego adaptada en Estados Unidos. Ahora, ha sido estrenada en más países, tanto de Europa y Latinoamérica, para ofrecer su trama protagonizada por Ali Vefa (Taner Ölmez), Nazli (Sinem Ünsal) y Ezo Kozoglu (Ezgi Asaroglu).

La producción otomana, de esta manera, sigue cautivando los corazones del público para la gran trama de superación que se enfoca en Ali, un doctor que padece el síndrome del sabio o de Savant.

A pesar de sus inconvenientes para socializar, el médico se desenvuelve con mucha destreza en un equipo de cirugía del Hospital Privado de Anka. El protagonista nunca tendrá fácil su camino para acoplarse en el centro médico.

Sus colegas no están confiados en que Vefa puede hacer un buen trabajo en la institución. Sin embargo, con esfuerzo y dedicación, el doctor se encargará de mostrarle que las diferencias no implican necesariamente un obstáculo para curar a las personas.

En esa historia, ha aparecido la intrigante Ezo Kozoglu, una vecina que sufre de meningocócica y que pondrá a prueba el amor entre Ali y Nazli. Por eso, muchos se han preguntado quién está detrás del personaje de Ezo.

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ QUE INTERPRETA A EZO KOZOGLU?

La actriz que da vida a Ezo Kozoglu se llama Ezgi Asaroglu y es una artista turca de 34 años, muy famosa en su país y una influencer de las redes sociales. Ella nació el 18 de junio de 1987 en Izmir.

Ella estudió en la Universidad de Estambul, en la Facultad de Letras, y se graduó como licenciada en el Departamento de Antropología. Su carrera se ha desarrollado en la televisión y el cine. También es modelo.

Debutó en la televisión a los 17 años en la serie “Bir Dilim Aşk”. Luego, tuvo pequeños papeles en diferentes producciones hasta que, en 2005, llegó a formar parte del elenco de la película “What’s Love Doing in the Mountains?”, película premiada a nivel internacional.

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE EZGI ASARAOGLU?

La exitosa actriz turca Ezgi Asaraoglu no tiene una relación sentimental oficial hasta el momento.

Su expareja fue el también actor Ushan Çakir, conocido por su personaje de Arda en “Leyla and Mecnun”.