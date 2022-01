Solo faltan unas horas para el estreno del episodio 5 de F4 Thailand, nuevo remake de Boys over Flowers. El drama tailandés viene sumando más seguidores capítulo tras capítulo, y es que el romance de Gorya (Tu Tontawan) y Thyme (Bright Vachirawit) va floreciendo cada vez más.

En Twitter, diversos fanáticos han compartido nuevas imágenes del próximo EP de F4 Thailand, dónde se dará el esperado “rescate”, con cargada incluída, entre los protagonistas principales del drama.

F4 Thailand: en el EP 5 se dará la escena icónica del rescate. Foto: Captura

¿Qué pasó en el EP4 de F4 Thailand?

La semana pasada Thyme y Gorya tuvieron su primera cita. El líder de los F4 también conoció a la familia de la heroína de la nueva adaptación de Boys over flowers. No obstante, los otros miembros del cuarteto Kavin (Win Metawin) y M.J. (Nani Hirunkit) le advirtieron a la mejor amiga de Gorya que una posible relación entre los protagonistas no puede ser debido a la diferencia de estatus económico.

Además, vimos que Gorya quedó al descubierto frente a todo el instituto luego de revelarse unas fotografías mientras trabajó como acompañante. Recordemos que ella aceptó eso debido a la deuda que tiene su padre. La escena final nos muestra a Thyme sorprendido viendo las fotos.

Hora oficial del estreno F4 Thailand, episodio 5

GMMTV, canal que se encarga de la emisión de la serie F4 Thailand, estrenará el episodio 5 del drama este sábado a las 8:30 p. m. (horario de Tailandia). A continuación, revisa los horarios según otros países.

México, Costa Rica y Guatemala: 7:30 a. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 a. m.

Bolivia y Venezuela: 9:30 a. m.

Argentina y Brasil: 10:30 a. m.

Inglaterra: 1:30 p.m.

España, Francia e Italia: 12:30 p.m.

Japón: 10:30 p.m.

¿Dónde ver gratis F4 Thailand, episodio 4?

La serie F4 Thailand se transmite exclusivamente por GMMTV (Bangkok, Tailandia), pero para alegría de todos sus seguidores, los capítulos son publicados en el canal de YouTube de la cadena. Si vives en Perú u otros países podrás verlo en dicha red social. PUEDES VERLO AQUÍ.

VIDEO RECOMENDADO

F4 Thailand: adelanto del EP 5 del nuevo Boys over flowers (Video: GMMTV)