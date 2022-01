Bright Vachirawit es uno de los protagonistas principales de F4 Thailand, nueva adaptación de Boys over flowers. El actor que da vida a Thyme (Gu Jun Pyo), líder de los F4, cuenta con gran popularidad en su país y el extranjero, esta no es la primera producción en el que participa, otro de sus trabajos más recordados es 2Gether The Series.

Precisamente, en este último drama BL, compartió roles con Win Metawin, quien también forma parte de F4 Thailand, remake de Hana yori dango. Ambos actores han demostrado tener gran química dentro y fuera de las pantallas, y son muy queridos por sus fanáticos.

F4 Thailand: ¿Quién es Bright Vachirawit?

Vachirawit Chivaaree, nombre real de Bright, nació en Nakhon Pathom, Tailandia, el 27 de diciembre de 1997 y tiene 24 años.

Pertenece a la agencia GMMTV, es actor y cantante. Tiene una licenciatura en Inglés (TEPE) y es graduado de la Facultad de Ingeniería Universidad Thammasat. Actualmente, continúa estudiando en la Universidad de Bangkok.

Seis datos curiosos de Bright Vachirawit

En un video publicado por GMMTV, el protagonista de F4 Thailand reveló 50 datos sobre él. A continuación, te presentamos los que más sorprendieron a sus fans.

Quería ser astronauta

Bright Vachirawit dijo que, cuando era niño, el trabajo de sus sueños era ser astronauta. “Fue la primera carrera que quise escoger porque me gustaba leer, ver las estrellas y las personas que flotan en el espacio, así que quería convertirme en uno de ellos”, manifestó.

F4 Thailand: Bright Vachirawit confesó que quería ser astronauta de niño. Foto: Captura YT

¿Qué sería si no fuera actor?

Para Bright, su ocupación, de no ser actor, sería ser empresario. “Quiero producir artículos que puedan reemplazar las cosas que dañan a nuestro mundo”, detalló.

Su música favorita

“Me gusta la música que me da sueño”, es lo que respondió el protagonista de F4 Thailand. Según explicó, no le gusta la música alegre sino el tiempo de temas que fluyen y que no tengan muchos golpes de ritmo.

Le gusta el olor de la gasolina y los hospitales

En el video de GMMTV, Bright reveló cuáles son los dos olores extraños que le gustan. “Me gusta el olor a la gasolina en las estaciones de servicio. No puedo explicar la sensación del olor (…) El olor de los hospitales es algo comprensible, el olor de desinfectante, eso te hace sentir limpio, higiénico y seguro”, manifestó.

F4 Thailand: Bright Vachirawit reveló que le gusta el olor de la gasolina. Foto: Captura YT

Duerme con el brazo extendido

El actor tailandés explicó que cuando realmente quiere dormir tiene que levantar uno de sus brazos. “Me gusta levantar mi brazo por encima de mi cabeza, siempre levanto cualquiera de mis brazos”, dijo.

Creía que los fantasmas eran reales

Bright Vachirawit confesó que de niño sí creía que los fantasmas existían. “Después deje de creer en ellos, ya no tengo miedo. Solo me digo que los fantasmas no son reales”, señaló.

Mira el video de 50 datos de Bright Vachirawit