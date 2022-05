En la nueva versión de “Los ricos también lloran”, muchos actores se han destacado como nuevas figuras de la televisión mexicana actual. Tal es el caso de Fabiola Guajardo, quien actualmente interpreta a la malvada Soraya Montenegro. Es evidente que ponerse en la piel del icónico personaje que hizo famoso Itatí Cantoral es difícil, pero la actriz está demostrando, poco a poco, el compromiso que supone tal reto en su carrera.

Recientemente, Guajardo ha comentado que su camino profesional no ha sido fácil y, prueba de ello, son los esfuerzos que ha hecho para dedicarse a ser actriz.

A continuación, conoce más de Fabiola Guajardo, la artista que hizo muchos sacrificios para dedicarse a la interpretación.

LOS SACRIFICOS DE FABIOLA GUAJARDO

En una reciente entrevista concedida a Las Estrellas, Fabiola Guajardo confesó que su carrera en el rubro del entretenimiento se construyó a costa de abandonar una actividad que la hizo muy disciplinada. La actriz de 35 años contó así que tuvo que renunciar al patinaje artístico, una de sus grandes pasiones, para ser actriz. A los 22 años, Fabiola se mudó de Monterrey a Ciudad de México y dejó atrás el deporte que había practicado durante 10 años.

“Me fui a la Ciudad de México a estudiar actuación que era lo que yo realmente quería hacer y era a lo que me quería dedicar. El patinaje fue mi pasión desde los 12 años, obviamente si tú quieres algo, tienes que dejar lo otro, entonces cuando entré a estudiar actuación ya no tenía tiempo de patinar”, contó.

Tras su establecimiento como actriz, la intérprete ha revelado que ya no practica patinaje con el fin de ser profesional. Sin embargo, ahora lo hace como un pasatiempo que le encanta.

“Me relajo mucho y el hielo para mí es como un desestrés, me da libertad y sentir el aire, la velocidad, saltar y girar me encanta”, afirmó la mexicana.

SU CARRERA PROFESIONAL

Desde muy pequeña, Fabiola quiso dedicarse al espectáculo; sin embargo, tuvo que consultar esta decisión con sus padres. Por ello, antes de inscribirse en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), ellos le pusieron como único requisito tener una carrera profesional. Frente a esto, la artista cumplió con las condiciones de sus progenitores y pudo ser artista.

“Desde muy niña yo veía cine, televisión, obras de teatro y les decía mis papás que quería ser actriz o cantar. Yo tenía claro que quería ser actriz y cantar era como un complemento; mis papás no me tomaron mucho en serio porque estaba muy chica. Al principio me decían que era como un capricho y no me dejaron irme hasta que terminé mi carrera, porque mi mamá me dijo ‘si te quieres ir primero dame una licenciatura y después te vas a estudiar actuación’; eso hice, yo me fui a estudiar actuación a los 22 años”, contó la actriz.

LA DISCIPLINA DEL PATINAJE

Al llegar a la capital mexicana, tuvo que trabajar muy duro para lograr sus objetivos profesionales. Ella le atribuye parte del crédito a la disciplina que le había otorgado el patinaje y otras actividades que desarrolló desde muy joven.

“Fui porrista, estudié gimnasia y el patinaje sobre hielo son disciplinas muy fuertes para competir y siempre tuve la disciplina de buscar y luchar por lo que quería, entonces sabía que para lograr lo que quieres en la vida necesitas tener disciplina y al llegar entré al CEA y sí requiere una disciplina fuerte”, manifestó Guajardo.

La actriz le debe su disciplina a actividades como el patinaje artístico (Foto: Fabiola Guajardo / Instagram)

FABIOLA GUAJARDO COMO SORAYA MONTENEGRO

Hace algunas semanas, al ser consultada por su papel de Soraya Montenegro, Fabiola Guajardo se mostró agradecida con la oportunidad que tenía en la nueva producción de “Los ricos también lloran”. Además, comprendía que era inevitable ser comparada con Itatí Cantoral, estrella que lanzó a la fama al recordado personaje en “María la del barrio”.

“Es un halago que me comparen con Itatí Cantoral, que es una gran actriz, y también el personaje que hizo en su momento Rocío Banquells. Es el mismo personaje, el mismo ADN y entonces teníamos ese reto de sacar a una ‘Soraya’ diferente, obviamente maneja las mismas frases, pero a la vez me dieron la libertad de crear mi propia ‘Soraya’. Me dejaron la total libertad del papel, hacer lo que yo quisiera”, indicó.

Durante las grabaciones de la tercera versión de “Los ricos también lloran”, Fabiola comparte créditos con Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de la producción.