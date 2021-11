Desde que apareció en “De vuelta al barrio” llevando del brazo a Alicia el día de la boda de Dante y Elisa, Fabrizio atrajo la atención de todos porque era la primera vez que la adolescente se lucía acompañado de un muchacho, pero no era uno cualquiera sino uno que llegó desde Las Lomas para caer rendido a sus pies por su belleza y forma de ser.

Y es que para el jovencito “ni en todo el Perú pudiente iba a encontrar alguien como Alicia”, despertando la ternura de los televidentes que noche a noche siguen esta exitosa serie, toda vez que quieren verla feliz al lado de otra persona que no sea Pedrito Bravo, quien solo vive para Michelle, la chica de sus sueños.

Debido a que este personaje se ha ganado el cariño del público porque está demostrando que quiere algo serio con la menor y está desesperado porque le dé una respuesta positiva a su declaración de amor, te contamos todo lo que debes saber de Gabriel Meneses, el actor que lo interpreta.

El día que Alicia llegó del brazo de Fabrizio a la boda de Dante y Elisa en "De vuelta al barrio", despertando los celos de amigos de Pedrito (Foto: América TV)

¿QUIÉN ES GABRIEL MENESES?

Gabriel Meneses es el nuevo ingreso de “De vuelta al barrio”, donde da vida a Fabrizio de la Piedra, el pretendiente de la dulce y tierna Alicia.

Él estudia la carrera de Comunicaciones en la Universidad de Lima y es reportero de “Zona de Impacto”, un programa de entretenimiento deportivo de aventura, que fue creado por su padre Javier Meneses en la década de los 90 el cual se emitió en dos etapas, una hasta 1997 y otra en 2010, pero ahora regresó. En dicho espacio, el joven realiza notas en el ámbito nacional.

El joven cumpliendo su labor como reportero en Zona de Impacto en plena pandemia (Foto: Gabriel Meneses / Instagram)

Sobre su llegada a televisión, el 20 de junio de 2020 escribió. “Me cuesta un poco creer que este año me están pasando cosas alucinantes. Nunca pensé trabajar en la tv a esta edad, de hecho, ha sido complicado pero los nervios siempre te ayudan a actuar, de eso se trata. Solo me queda agradecer a la mujer más hermosa de este mundo, a mi madre (…). Gracias a ella estoy donde estoy y siempre la tengo presente en todo lo que hago. Gracias viejito por confiar en mí y darme la oportunidad de participar en el programa que he visto desde que soy un pequeño”.

También está emprendiendo un negocio de venta de prendas de vestir, el cual promociona en sus redes sociales con el nombre LaRopaDeMeneses. Aquí promociona camisas, polos y zapatillas.

Imágenes de las prendas de vestir que vende el actor de Fabrizio de DVAB (Foto: Gabriel Meneses / Instagram)

En su cuenta de Instagram ha compartido algunas imágenes de su vida, siendo la última una con su compañera de serie Daniela Olaya en la boda del hijo de Malena. “Feliz de vivir nuevas experiencias y de conocer personas increíbles”, escribió.

Una toma junto a su amiga Daniela Olaya en los set de grabación de "De vuelta al barrio" (Foto: Gabriel Meneses / Instagram)

En otras tomas aparecer cumpliendo su labor de reportero y una al lado de su mascota, un gato de nombre Mashi.

El joven posando para la cámara junto a su gato (Foto: Gabriel Meneses / Instagram)

No se conocen más datos sobre el joven actor, pero tras su aparición en “De vuelta al barrio”, la audiencia está a la expectativa de lo que pase con él dentro y fuera de los estudios de grabación.

FOTOS DE INSTAGRAM DE GABRIEL MENESES

El joven luciendo una gorra y una polera para la cámara (Foto: @sreyes_0222 / Instagram)