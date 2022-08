“Falsa influencer” es una de las más recientes películas estrenadas en la plataforma de Star+ y la cual aborda uno de los temas más comentados de los últimos años: los extremos a los que puede llegar alguien con tal de convertirse en una influencer de internet. La directora Quinn Shephard compartió cómo nació este proyecto.

Más información Diego Bertie grababa escenas para una película junto a Katia Condos, había revelado a Verónica Linares

Quinn Shephard habló sobre el inicio de esta historia, la cual tiene como protagonista a Zoey Deutch en el papel de Danni Sanders, una aspirante a escritora que finge un viaje a París de ensueño para aumentar sus seguidores en redes sociales.

“ Se me ocurrió la idea hace cuatro años. Fue entonces cuando escribí el primer borrador del guión. Me vino de la nada, estoy bastante segura de que estaba en la ducha. Estaba en este lugar donde investigaba la cultura de Internet para muchos proyectos diferentes. Estaba viendo documentales de YouTube y leyendo artículos de The Cut sobre la cultura de la cancelación. Esto me llegó como un regalo de Internet, solo una mezcla extraña de realidades que estaba presenciando ”, aseguró inicialmente.

“ Me sentí profundamente afectada por la lista interminable de noticias aterradoras mezcladas ininterrumpidamente con escándalos de influencers, la cultura de la cancelación y anuncios publicitarios del cuidado de la piel que de alguna manera te hacen olvidar que el mundo está en llamas. Escribir ‘Falsa Influencer’ fue una manera de lidiar con la sobrecarga de información emocional que estaba experimentando y hacer una sátira de crítica social ”, agregó Shephard.

Finalmente, Shephard compartió una reflexión de lo busca enseñar “Falsa influencer” frente a la cultura de la cancelación.

“ Me encantaría que la película enviara un mensaje tanto de empatía como de autorreflexión. Creo que hay un deseo de tener una respuesta concreta sobre la cultura de cancelación y si es correcto o incorrecto. No creo que la vergüenza pública sea necesariamente la respuesta. Pero también, tienes que rendir cuentas por tus acciones. Solo espero que la gente se lleve, especialmente del final, que escuchar y reflexionar sobre uno mismo, y tratar de ser una mejor persona, es probablemente lo único bueno que puedes hacer cuando cometes errores ”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR