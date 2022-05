El clan de las Kardashian son de las familias del espectáculo estadounidense que nunca dejan de hacer noticia. Ya sea Kim, Khloé, Kyle, Kendall o Kourtney, las hermanas nunca dejan de trascender y ahora fue el turno de la mayor, Kourtney, quien se casó el domingo 23 de mayo con el músico californiano Travis Barker, y lo hizo en una fastuosa ceremonia en el Castello Brown, en Italia. Por tal motivo, haremos un recuento de qué otros famosos llevaron su boda a un nivel distinto casándose en un castillo.

La pareja y ahora flamantes esposos comenzaron a frecuentarse en 2018, a raíz de que sus respectivos hijos tenían profesores en común, además de ser vecinos -pues ambos viven en Calabasas, California-. Desde entonces, los dos coincidían en algunas reuniones en casa de la hermana de Kourtney, Khloé Kardashian y no era sorpresa verlos salir juntos a restaurantes.

Por esa razón fue que Travis Barker tuvo apariciones especiales en el reality show de Kourtney Kardashian, “Keeping Up With The Kardashians” y hasta en “Kocktails With Khloé”, mostrando así su cercanía con la familia. Ya durante el 2019 y 2020, fueron captados en salidas de forma más recurrente y se empezó a hablar de un posible romance, hecho que ambos negaron categóricamente.

No obstante, ese paso de amigos a novios se habría dado en la Navidad de 2020. Según una fuente de E! News -que advirtió de la noticia a inicios de 2021-, “(La oficialización del noviazgo) Ha sido muy discreto. Son una muy buena pareja y toda la familia de Kourtney ya ama a Travis... Él siempre ha sentido atracción con Kourtney. La química y el coqueteo siempre han estado ahí”.

De ahí en más la historia es conocida, su noviazgo siguió en ascenso hasta la pedida de mano que Travis Barker le hizo, en octubre de 2021, y su posterior casamiento en Las Vegas, el 4 de abril de 2022, luego de la ceremonia de Los Grammys a la que ambos fueron invitados. Sin embargo, esa boda solo fue el preludio de la gran ceremonia que se realizó el último fin de semana en una casa-museo situada en un barranco del puerto de Portofino, Italia.

PAREJAS DE FAMOSOS QUE SE CASARON EN UN CASTILLO COMO KOURTNEY KARDASHIAN Y TRAVIS BARKER

A continuación te enseñaremos que otros famosos o parejas de famosos se dieron el tan ansiado “sí” en un castillo.

David y Victoria Beckham

El casamiento del exfutbolista de la selección inglesa, Manchester United y Real Madrid, entre otros clubes, con la integrante de la extinta banda inglesa “Spice girls” se dio el 4 de julio de 1999 en una impresionante y costosa boda, celebrada en el castillo Luttrellstown, en Dublín.

La pareja de ingleses durante la firma que legalizaba su unión (Foto: Footwork productions)

Altair Jarabo y Frederic García

La actriz de Corazón Guerrero compartió en 2021 que contrajo nupcias con el empresario francés Frederic García en el Château de Vallery, un impresionante castillo renacentista ubicado al sur de París, donde amigos y familiares de la intérprete mexicana se dieron cita.

Ambos a las afueras del recinto en donde contrajeron nupcias (Foto: Altair Jarabo / Instagram)

Tom Cruise y Katie Holmes

La pareja de actores llegó al altar en el castillo Odescalchi de Bracciano, el cual se ubica aproximadamente a 35 km al norte de Roma. Fruto de ese matrimonio tuvieron una hija llamada Suri. Lamentablemente, cinco años después de la boda, ambos artistas decidieron separarse.

Su matrimonio fue tan impresionante como su boda. Apenas duraron cinco años (Foto: AP)

Kit Harington y Rose Leslie

Los protagonistas de “Game of Thrones” llegaron al altar en junio de 2018, en un hermoso castillo, al norte de Escocia. El recinto, adonde se dieron cita Emilia Clarke, Sophie Turner y Maisie Williams, entre actores del reparto de la exitosísima serie, pertenece a la familia de Rose Leslie desde hace ya muchos años, según indicó el diario El País, de España.

Los actores de "Games of Thrones" pusieron en marcha su propia puesta en escena para casarse (FOTO: AFP)

Kate Middleton y el príncipe William

El hijo mayor del príncipe Carlos y la recordada “Lady Diana” se casó con su novia el 29 de abril de 2011 en la abadía de Westminster, donde también recibieron el título de duque y duquesa de Cambridge por parte de la reina.

La pareja real, como no podía ser, de otra manera se dio el "sí" en un castillo real (Foto: Getty Images)

Priyanka Chopra y Nick Jonas

El actor y cantante contrajo matrimonio con su prometida -también actriz- en diciembre de 2018 en una tierna boda hindú, la misma que se realizó en Palacio de Umaid Bhawan, en Jodhpur, en India.

Priyanka Chopra y Nick Jonas tuvieron dos bodas. Una al estilo occidental y otra al estilo hindú, como el de la fotografía (Foto: Getty Images)

Meghan Markle y el príncipe Harry

El hermano menor del príncipe William se casó con la estadounidense el 2018, en una ceremonia que se llevó a cabo en el tradicional y hermoso castillo de Windsor, donde cientos de personas acudieron para ser testigos del enlace entre la pareja.