"Federico Salazar no es nada serio. Es una estafa", contó su esposa Katia Condos | ENTREVISTA

‘Federico Salazar no es nada serio. Es una estafa’, dijo Katia Condos sobre su esposo, con quien llegó a disfrutar del concierto de Juan Luis Guerra que se realizó el sábado en el Jockey Club.



“Yo no lo suelto y no es nada serio, es pura estafa”, afirmó la conductora de ‘Mujeres sin filtro’.



Entonces los dos se completan, porque ambos tienen su chispa...

Katia: Totalmente

Federico: Katia más, yo me divierto con ella.



¿Eso fue lo que te cautivó de Katia?

F: No, tiene partes mejores (risas)... todo lo tiene bien.

K: ¡Qué miedo!



¿Cuál es el secreto para mantener encendida la llama del amor?

F: Más bien hay que bajarla un poquito... (risas).

K: Creo que el secreto es querer. A cualquier cosa que quieres, tienes que meterle inversión en el sentido que hay que trabajar, no es fácil... igual uno tiene que estar atento para arreglar las cosas cuando algo no funciona, ver cómo lo resuelves.

F: La comunicación.



¿Ustedes se han enamorado con alguna canción de Juan Luis Guerra?

F: Juan Luis Guerra tiene muy buenas canciones y ahora vamos a renovar los votos... (risas).