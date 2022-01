Desgarrador. Rodolfo Carrión, más conocido como ‘Felpudini’, vivió en carne propia uno de los terremotos más terribles que ha azotado el Perú, se trata del sismo de magnitud 7.9 que se registró en 1970 y sacudió La Libertad, Áncash y Lima.

El humorista recuerda que ese fatídico 31 de mayo, cuando tenía tan solo 19 años, se encontraba duchándose para asistir a su grupo teatral de aficionados, Farol XX, cuando de pronto su casa en Huaraz empezó a desmoronarse por el terremoto.

“Salí corriendo hacia un patio grande, había inmensidad de polvo. Estaba desnudo, no me había dado cuenta porque tenía tierra pegada en todo el cuerpo. Mi amigo Marco Rodríguez me alertó y me dio ropa para vestirme”, señaló a El Comercio.

‘Felpudini’ llevó a su enamorada en hombros al cementerio

Para Rodolfo Carrión uno de los momentos más traumáticos que vivó por el terremoto de 1970 fue la muerte de su novia, a quien, según reveló, tuvo que llevarla en sus hombros al cementerio. La joven fue una de las 70.000 víctimas de aquel desastre.

“ A mi enamorada no pude salvarla; tuve que llevarla en mi hombro hasta el cementerio. Fue una experiencia totalmente traumática ”, manifestó.

El comediante explicó que tras perderlo todo en Huaraz, su familia decidió emigrar a la capital. “Llegamos a Lima con una mano adelante y otra atrás, sin ropa, sin siquiera una cuchara o un plato (...) Mi tía nos alojó en su casa por dos o tres años, luego mi papá se fue abriendo paso solo. Todos trabajamos”, detalló.