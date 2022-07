El pasado 30 de junio, el actor y presentador argentino Fernando del Solar falleció producto de una complicación colateral a causa del cáncer con el que venía batallando hace varios años. A pocos días de su partida, el dolor no solo es un tema con el que tienen que lidiar su viuda, familia y amigos, sino también sus menores hijos, quienes le hicieron “llegar” un regalo especial.

El también modelo naturalizado mexicano venía luchando contra un cáncer conocido como linfoma de Hodgkin, mal que ha deteriorado su sistema de inmune, motivo por el cual una gripe fuerte se convirtió en una neumonía que terminó acabando con su vida a los 49 años.

El hecho fue tan abrupto como repentino; así, varias personas que no pudieron despedirse del histrión. Dos de ellas fueron su hijos Luciano y Paolo, a quienes concibió durante su matrimonio con Ingrid Coronado y de quien se separó en 2015.

Fue precisamente la conductora del programa mexicano de radio Conectadas, la que reveló que los chicos de 13 y 11 años, respectivamente, no pudieron decirle adiós a su progenitor en vida.

Del Solar en una de sus últimas presentaciones, ya como coaching personal, oficio que ejercía desde hace un par de años (Foto: Fernando del Solar / Instagram)

FERNANDO DEL SOLAR: EL REGALÓ QUE LE DIERON SUS HIJOS

Al no poder expresarle lo que pensaban y los sentimientos que le producían su pronta partida, los hijos de Fernando del Solar le escribieron unas cartas que fueron puestas encima del ataúd del actor. Así detalló Ingrid Coronado, su exeposa.

“Pedimos que lo cremaran con las cartas de mis niños y fue algo realmente sanador. Siento que sí les ayudó un poco a que empiecen a hacer consciencia de que esto está sucediendo y es una realidad por muy dolorosa que sea”, mencionó Coronado en el programa Conectadas, que ella misma conduce.

Del mismo modo, aseveró que el proceso de resignación y duelo no solo lo llevan sus menores, ella misma como madre de sus hijos se encuentra en un proceso de adaptación, pues tendrá que lidiar con la ausencia de la figura paterna. “Quiero acompañar a mis hijos, pero también estoy viviendo un proceso personal”, expresó.

Junto a Anna Ferro, su segunda y última esposa, quien lo acompañó hasta su muerte (Foto: Fernando del Solar / Instagram)

¿CÓMO AFRONTA INGRID CORONADO, SU EXESPOSA, EL FALLECIMIENTO DE FERNANDO DEL SOLAR

Si bien ya no estaban juntos, tienen una ligazón que los unirá por siempre: sus hijos. La también actriz confesó cuál es su sentir a menos de un mes de la partida de su otrora marido.

“Uno pensaría que cuando hay una pérdida de este tamaño, uno entra directamente en la tristeza, por ejemplo; pero le he visto conmigo y primero hay muchísimo enojo, incluso te puedes sentir culpable de enojarte con una persona que ya ni siquiera está aquí”, declaró.

Asimismo, detalló cómo es que viene apoyando a sus hijos en el duelo por la pérdida de su padre. “De pronto, mis hijos tienes estas explosiones de enojo y mi trabajo es acompañarlos en esos procesos y no intentar que cambien, no intentar que no les duela, no intentar que no estén enojados”, explicó.