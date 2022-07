El pasado 30 de junio, la partida de Fernando del Solar dejó helados a todos en la televisión mexicana. El presentador argentino naturalizado azteca falleció súbitamente a los 49 años. Y es que si bien se sabía que luchaba contra el cáncer, no había indicios de que su final estuviese cerca. Y en efecto, la causa de su deceso no fue directamente esta maldita enfermedad, sino una neumonía; no obstante, la otra gran sorpresa fue conocer que el también actor ya había realizado su voluntad anticipada.

Si bien la neumonía que terminó con la vida del modelo rioplatense no tiene correlación directa con el cáncer que padecía -un agresivo Linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular que le fue diagnosticado en 2012 con un pronóstico en fase cuatro-, es evidente que su sistema inmunológico estaba resquebrajado, por lo que era en principio una gripe simple terminó convirtiéndose en una neumonía mortal.

Sin embargo, y más allá de las precisiones médicas, Fernando del Solar ya tenía claro que deseaba llevar sus últimos meses de vida de una forma tranquila y honrosa. Por esa misma razón en 2018 firmó su voluntad anticipada, aunque su familia recién conoció de la existencia de ella en 2020.

El actor estaba casado con Anna Ferro (Foto: Fernando del Solar / Instagram)

¿QUÉ ES LA VOLUNTAD ANTICIPADA?

De acuerdo al Art. 1 de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, es “la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal”.

Esta modalidad no es algo similar a la eutanasia, es decir no adelanta la muerte, sino que el momento natural del deceso de un cuerpo, con el acompañamiento médico requerido.

A lo largo de México, las entidades que cuentan con esta regulación son: Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. Es decir, en el resto del país no es legal este procedimiento.

¿QUÉ OTROS FAMOSOS HAN FIRMADO SU VOLUNTAD ANTICIPADA?

Luego de conocerse que Del Solar había acceso a tal derecho, se empezó a escarbar en los archivos y documentos de otras personalidades y celebs del espectáculo. Así. se halló que en la actualidad hay varios artistas que ya han dejado establecida su voluntad anticipada.

El comediante “Jojojorge Falcón”, quien se encuentra realizando su gira de despedida de los escenarios, ha indicado que ya puso su testamento en orden y realizó una carta de voluntad anticipada, por si en algún momento su salud se ve comprometida y no hay mucho que hacer.

El humorista Jorge Falcón tiene actualmente 68 años (Foto: (Foto: Francisco Guasco / Cuartoscuro)

“Tengo una carta escrita para que no me pueden hacer nada; si me da cáncer o lo que me dé, que me dejen morir. Se llama voluntad anticipada”, expresó Falcón en una entrevista en el programa De primera mano.

Además del humorista, se sabe que las actrices Lucía Méndez y Diana Bracho han hecho este trámite en el que dejan claro a sus familiares su deseo de que no prolonguen su sufrimiento. Otros actores que se han pronunciado a favor de la voluntad anticipada son Lolita Ayala, Virginia Sendel, Nora Saldaña y Eduardo Videgaray.

Méndez tiene en la actualidad 67 años (Foto: Lucía Méndez / Instagram)

“No quiero estar sufriendo innecesariamente, así se pueden deshacer de mí rápidamente, aquí tenemos la oportunidad de decidir y no dejarle la responsabilidad a nadie”, dijo el conductor de La Corneta.