¡ASUUU! Kunno, el tiktoker mexicano y amigo cercano de Flavia Laos, fue consultado sobre lo que pensaba de Austin Palao, pareja de la actriz. Según el influencer, no ha convivido mucho con el chico reality, pero destacó que siempre luce guapísimo.

“Es un hombre súper mega ultra guapo. No he convivido mucho con él, no hemos hablado de la vida, pero es buena onda, es gentil, siempre está sonriendo. Es un lujo verlo”, enfatizó.

Además, remarcó que muchos de sus conocidos han destacado que Austin Palao siempre es amable y eso hace que luzca aún más guapo.

“Luego hay gente que es muy guapa que son muy groseros y como “ay no”, ya se le quita lo guapo (...) A parte me gusta que es de esos hombres de pinterest o Instagram que se ven guapos en fotos y luego ves en persona y son más guapos”, manifestó.

Flavia Laos se luce cantando “Party in the USA” junto a Luana Barrón y Kunno

En Instagram, Flavia Laos publicó imágenes de un evento de la marca Pandora en Brasil. En la fiesta, la modelo se divirtió de lo lindo con Luana Barrón y Kunno.

Los amigos influencers compartieron una historia mientras cantaban “Party in the USA”, la emblemática canción de Miley Cyrus.

