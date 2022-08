En la última década del siglo XX se hizo famoso en la televisión mexicana por su gran físico y su talento musical; hoy, más de 20 años después, está alejado de ese mundo terrenal y abocado a un ámbito espiritual. Flavio César, el cantante y actor que brilló en producciones como “Agujetas de color de rosa”, es ahora un pastor e intérprete de música cristiana.

El natural de Monterrey, Nuevo León, inició su carrera en la televisión protagonizando importantes y recordados melodramas: “Agujetas de color de rosa” (1994), en donde compartió créditos con Natalia Esperón y Angélica María; y “Confidente de secundaria” (1996), donde brillo al lado de Irán Castillo, son algunos de ellos.

Flavio Raymundo Martínez González, su nombre real, participó desde niño en concursos de canto como “Juguemos a cantar” y en su adolescencia fue parte de un grupo juvenil llamado “Clase 69″; no obstante, el despegue musical llegó en 1993 cuando firmó un importante contrato para grabar su primer disco como solista, con el que pronto comenzó a ganar fama.

Flavio César y Natalia Esperón en "Agujetas de color de rosa" (Foto: Televisa)

FLAVIO CÉSAR CONTÓ COMO DEJÓ LA MÚSICA Y ACTUACIÓN POR EL CRISTIANISMO

Con temas como “Inolvidable”, “La soledad” (cover de Laura Pusini) y “Tan cerca”, así como con su álbum “Mediterráneo”, Flavio César se perfilaba como un ídolo juvenil y una promesa como galán de telenovelas. No en vano llegó a subirse al escenario del Festival de Viña del Mar.

No obstante, fue en 2001 que desapareció de escena, luego de su disco “No tengas miedo a enamorarte”. A los años se conoció que en 2006 se convirtió al cristianismo. En un entrevista que brindó ya en 2021 al programa de YouTube “Tempranito”, el ahora pastor contó cómo así se dio su conversión de vida: un asistente suyo fue quien lo motivó.

Se presentó en Viña del Mar (Foto: Spotify)

“Había corrido a mi asistente personal y mi representante puso a otro asistente, y fue una persona que parecía un pastor. Llegó a mi oficina y lo primero que dije: ‘¿Este cuate con una biblia qué tiene?’ Aparte una persona que no decía malas palabras, muy íntegra, con mucha mansedumbre y mucha humildad”, comenzó relatando.

“Y una de las cosas que me llamó mucho la atención era la paz que tenía; eso me causaba conflicto porque decía: ‘¿Cómo puede ser posible que este hombre que trabaja para mí tenga más paz que yo?’. He pensado que Dios me lo mandó”, reflexionó el exartista, quien en otra ocasión indicó que en un momento de su fama como cantante y actor, el vacío emocional lo empezó a acechar.

“Cuando te mueves en un escenario donde todo se trata de ti y de satisfacer tus placeres, el ego se eleva tanto que empiezas a desgastarte. Satisfacer tus placeres te hace esclavo de ellos y yo me hice codependiente de las fans, los aplausos, las mujeres, la ropa de marca y estar en el gym”, declaró para Agua Viva TV.

FLAVIO CÉSAR ES AHORA PASTOR E INTÉRPRETE DE MÚSICA CRISTIANA

En la actualidad, Flavio -de 54 años- está casado con su esposa Diana, con quien tiene tres hijos: Flavio Caleb, Abril y Elian, y desde setiembre del 2020 empezó a ejercer funciones de pastor en la iglesia Oak Hills, de San Antonio Texas.

“Cuando no tienes a Jesús en tu corazón y cuando las cosas que haces lo haces por tu propia gloria, como que tu vida no tiene sentido, nunca un aplauso va a ser suficiente. El artista tiene ese slogan de ‘Nosotros nos alimentamos del aplauso’, pero un aplauso nunca va a ser suficiente para llenar ese vacío cuando terminas un concierto y llegas a un cuarto de hotel donde estas completamente solo. (…) Ya cuando tienes un poco de poder y quieres llenar ese vacío, se vuelve una adicción el andarte metiendo con mujeres y eso te empieza a llenar más de un vacío”, ha expresado, quien ahora se presenta en eventos cristianos y graba música del mismo género. Todo un cambio radical.