¡ACABA CON RUMORES! Florinda Meza fue consultada directamente sobre el supuesto romance con Carlos Villagrán, el actor que da vida a Quico. La esposa del Roberto Gómez Bolaños calificó de “pendejo” a su excompañero de ‘El Chavo del Ocho’.

“De ese no voy a hablar, principalmente, ¿tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un pendejo?”, dijo a La Saga.

No obstante, anteriormente, Carlos Villagrán confirmó que tuvo un romance con la popular ‘Doña Florinda’. En una entrevista, con un programa argentino.

“No fue una cosa así, escandalosamente de que anduvimos juntos y eso, es más, te digo, casi no me gusta decirlo porque la gente me lo toma a mal, pero en este caso fue así: yo no anduve con Florinda, Florinda anduvo conmigo”, expresó.

¿Florinda Meza denuncia malos tratos de parte de Televisa?

Los programas de ‘Chespirito’ dejaron de emitirse por Televisa desde junio del 2020, esto tras no llegar a un acuerdo sobre los derechos del programa. Sobre este tema, Florinda Meza afirmó que la cadena de TV no tuvo un buen trato con ellos.

“Cuando quitaron el programa yo me enteré como hija de vecino, por los medios, nunca Televisa ha tenido atención, siempre fuimos subestimados, de mí no me importa, de él si me dolía mucho que lo subestimarán, pero sigue siendo subestimado. Roberto Jr. no ha hecho la negociación en dos ocasiones, me ha explicado por qué, no tengo por qué dudarlo, Televisa sigue subestimándolo, ofrecen muy poco”, indicó.

