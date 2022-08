Las polémicas parecen perseguir a Shakira. O al menos eso parecen. Y es que mientras se encuentra saliendo de su turbulenta y accidentada separación con Gerard Piqué, desde México llega el rumor de una posible demanda en contra de la intérprete de “Waka Waka” por plagiar unos movimientos en su último videoclip, “Te felicito”, que viene siendo todo un éxito en YouTube.

La cantautora colombiana lanzó su último sencillo a finales de abril pasado, a semanas de oficializar su ruptura con el futbolista luego de casi 12 años de relación y 2 hijos en común, y desde entonces este se ha convertido en uno de los más vistos en la plataforma de videos.

Hasta la fecha, el video de la canción en la que canta en colaboración con el reggaetonero Rauw Alejandro cuenta con más de 300 millones de reproducciones . Por ello mismo no es de extrañar que haya sido visualizado en diversas partes del planeta.

¿POR QUÉ FLORINDA MEZA DEMANDARÍA A SHAKIRA?

Así, las imágenes de la barranquillera haciendo algunos pasos robotizados llegaron hasta México, pero allí se le encontró cierta similitud con los movimientos que hacía el recordado “Chespirito” cuando interpretaba a “El Chavo del 8″ y este expresaba su miedo extremo.

Los entredichos de una supuesta demanda por parte de Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños y una de las herederas de su fortuna y legado, tomaron mayor fuerza a raíz de unas declaraciones que hizo la actriz de 73 años en la que se le consulta por el tema y se le nota medio exaltada.

Por ahora, Meza no se ha vuelto a referir al tema, mientras que del otro lado, de la parte de Shakira, no ha habido pronunciamiento alguno. Así, habrá que esperar que una o ambas artistas hablen explícitamente del asunto.

SHAKIRA YA HA SUFRIDO DEMANDAS POR PLAGIOS EN PRODUCCIONES MUSICALES

La realidad es que la autora de “Ciega, sordomuda” ya tiene antecedentes en cuando a este tipo de problemas se refiere. Y es que Shakira ya sufrió dos demandas anteriores por copias .

La primera la realizó Jerry Rivera por su tema “Amores como el nuestro” (1992): algunas melodías se repetían en la canción “Hips don´t lie”, tema de la sudamericana que se popularizó bastante en el contexto del Mundial de fútbol de Alemania 2006.

En 2010, en el siguiente Mundial, el de Sudáfrica, Shakira tuvo a cargo la canción del evento y lanzó el “Waka Waka”; sin embargo, tiempo después Wilfrido Vargas realizó una denuncia por plagio de su tema original “El negro no puede”. Así, la ex de Piqué tuvo que llegar a una conciliación millonaria para que el tema no termina en los tribunales.