Tras protagonizar una seguidilla de ‘dimes y diretes’ con la popular Karely Ruiz, el influencer Rodolfo “Fofo” Márquez volvió al ojo mediático de todo México, aunque esta vez no se trata de sus ocurrencias en el mundo de YouTube o su extravagante vida, sino un acontecimiento que podría poner en peligro su vida al involucrar a un reconocido grupo de narcotraficantes. ¿Cómo?

Conocido por sus lujos y excentricidades expuestas en sus redes sociales, “Fofo” Márquez no deja de llamar la atención de los internautas cada vez que tiene la ocasión. Si bien hace semanas tuvo un altercado con la modelo Karely Ruiz, hoy en día el asunto es mucho más serio de lo que se cree.

Resulta que el joven de 24 años se posicionó en los primero lugares de ‘Trending Topic’ en todo México luego de cerrar el tránsito vehicular en una de las zonas más concurridas de todo Guadalajara, demostrando así que posee el dinero y la fama para hacer lo que le plazca.

Mediante un metraje audiovisual publicado en sus plataformas sociales, el mismo Márquez puntualizó: “Pues vamos a cerrar. Me voy a poner a bailar, a hacer TikToks; entonces, pues bueno, para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México”.

El citado vídeo ya cuenta con más de 200 mil vistas en el canal oficial de "Fofo" Márquez (Foto: Fofo Márquez/YouTube)

No obstante, sus acciones no le resultaron gratis y trajeron consecuencias no solamente con diversos funcionares públicos, sino además de un conocido grupo de crimen organizado. Un hecho que “Fofo” jamás habría imaginado.

EL “CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN” AMENAZÓ A FOFO

Fue tal la repercusión del acto realizado por el influencer que el propio Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, dejó bien en claro su fastidio en redes sociales.

“Fofo Márquez se atrevió a cerrar la circulación del Puente Matute Remus, lo cual es un acto que nosotros no toleramos, mucho menos vamos a dejar que un pen#$% como este venga a hacer este tipo de cosas. Nosotros somos los que mandamos en Jalisco y en todo México”, se puede leer en el comunicado del “Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Circula entre la ciudadanía tapatía y distintas redes sociales el siguiente mensaje dirigido a fofo Márquez #guadalajara #CJNG #Zapopan

Influncer altanero afectando el tránsito en una vía rápida pic.twitter.com/bL7JWgKnL9 — 🇲🇽De Jalisco Para El Mundo🇲🇽 (@BambynoRs) July 18, 2022

Pero la amenaza no concluye ahí, puesto que la carta que circula por redes sociales siguió advirtiendo al creador de contenido que ni se atreva a merodear por Guadalajara, ya que es “Mencho” quien manda en esa zona de México.

“A ti, Fofo Márquez, te diremos que te andes con cuidado porque no dejaremos que vengas a Guadalajara creyendo que puedes hacer lo que quieras. Aquí en Jalisco manda el señor ‘Mencho’. Si te volvemos a ver en Guadalajara te vamos a levantar y ahí sí, ni todo el dinero que tienes te va a ayudar”, se lee al final del enunciado en contra del conocido ‘youtuber’.