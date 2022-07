Lo que él pensó que era una broma admisible y contenido válido para sus redes sociales, puede terminar siendo la causa de una eventual estancia en prisión. Fofo Márquez, el youtuber y tiktoker que suele hacer gala de la capacidad económica que tiene su familia, volvió a realizar un contenido polémico: cerró un puente en Guadalajara solo para demostrar que él puede hacerlo y ahora el municipio de esa ciudad le inició un proceso penal.

El pasado 7 de julio, Rodolfo Márquez, nombre real de este gestor de contenidos en Internet, volvió a generar revuelo en las redes sociales. En esta ocasión, por paralizar el tránsito en el puente Matute Remus, que se encuentra ubicado en Guadalajara.

Una vez obstaculizado el paso del resto de vehículos grabó un video que subió a su cuenta de TikTok en el que señalaba “pues vamos a cerrar. Me voy a poner a bailar, a hacer tiktoks (...) Para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México”.

El mexicano de 24 años siempre hace exhibición de su vida ostentosa (Foto: Fofo Márquez / Instagram)

ALCALDE DE GUADALAJARA ASEGURA QUE FOFO MÁRQUEZ TIENE QUE CUMPLIR CASTIGO O PUEDE SER PEOR

Dicho comentario se viralizó -y enardeció a las redes sociales en México- por lo que no tardó en llegar un comunicado de parte de la alcaldía de Guadalajara en la que aseguraba que esta acción atentaba contra el bienestar y libre tránsito de las personas en su comuna por lo que el señor Márquez debía pagar una multa y cumplir con un trabajo comunitario a modo de escarmiento.

“Yo creo que el Fofo no medía la magnitud de los hechos con la judicialización de su carpeta. Se puede meter en gravísimos problemas, porque él puede pensar que pagando una multa, es decir, ‘daddy me puedes dar algo de dinerito’, y ya con eso sale; no, esto no se arregla con dinero, cuando venga a Guadalajara puede ser detenido”, aseguró El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, quien también informó que ya tuvo contacto con su manager.

En esa línea, el burgomaestre explicó que se puede girar una orden de citación contra el influencer y si no se presenta, se puede realizar una notificación a la Fiscalía de la Ciudad de México, que es donde vive el joven. Además, reiteró que deberá cumplir con un trabajo comunitario a modo de “condena”.

FOFO MÁRQUEZ PIDE DISCULPAS A ALCALDE DE GUADALAJARA, TODA LA CIUDAD Y USUARIOS DE REDES SOCIALES

Por su parte, el celebs de la Internet mexicana afirmó tener toda la predisposición de solucionar este impase y cumplir con las exigencias que le soliciten las autoridades tapatías.

“Yo ya no quiero entrar en este tipo de polémicas y problemas con el Gobierno. Señor, Lemus, le pido una disculpa a usted y a su Gobierno, yo no quiero entrar en problemas con su Gobierno, lo hice a manera de contenido. Si tiene hijos o esposa supongo que consumen TikTok, que le expliquen un poco más cómo funcionan las redes sociales”, dijo en un video en sus redes sociales.