Fonseca anuncia su llegada a Perú este año con tema dedicado a su sobrinita fallecida

El cantautor Fonseca conversó con la prensa internacional que cubre la previa a la gala de Los premios Heat séptima edición, y anunció qué fin de año visitará nuestro país para ofrecer un concierto en el que interpretará los temas de su nuevo álbum ‘Viajante’, en el que le dedica la canción ‘Besos en la frente’ a su desaparecida sobrina, Emma.

“Muchas gracias, quiero mucho a Perú y vamos a ir a fin de año. El tema ‘Besos en la frente’ es una canción personal, muy familiar, porque hace 3 años una sobrina partió, tenía 2 años y 8 meses, por una cardiopatía congénita y pues fue un momento muy duro y creo que muchas veces la música llega para sanar”, indicó el reconocido artista.

Asimismo, explicó que está colaborando con una fundación para ayudar a niños con cardiopatía infantil. “Mi primo era el papá de ella. Es ese primo que es como un hermano y de ahí nace ‘Besos en la frente’ porque él me contó que una noche soñó que Emma lo visitó y le dio un beso en la frente y a mí eso me salió de la cabeza y del corazón. Pasaron dos años y decido llevarla un poquito más allá y me contacto con la fundación de Cardiopatía infantil de Colombia y nace esta campaña ‘Emma brilla’ para ayudar a otros niños com este mal congénito y si más personas desean sumarse para hacerla más efectiva, pues adelante”, acotó.

Por otro lado, Fonseca se refirió a la responsabilidad que tienen los artistas para cuidar a los más pequeños. ”Hay que tener presente que es responsabilidad de todos saber lo que vamos sembrando en la cabeza de los niños. Hoy reciben mucha información por redes sociales y no podemos desligarnos de ello, no quiero decir que la música genere esto, pero todos tenemos que ser concientes de eso”, precisó.

Finalmente Fonseca, quién será homenajeado por su trayectoria artística en los premios Heat, aconseja a los nuevos al valores como Álvaro Rod de que sean honestos con la música que hacen.

Fonseca habló de ‘Besos en la frente’, un tema dedicado a su sobrina Emma, quien falleció hace tres años por una cardiopatía congénita a los 2 añitos.

