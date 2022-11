En el año 2017, Selena Gomez sorprendió al mundo al confesar que tuvo que someterse a una cirugía de trasplante de riñón a consecuencia del lupus que padece. Así, a través de las redes sociales, reveló que la actriz Francia Raísa fue la donante del órgano y se mostró muy agradecida con ella.

Algunos años más tarde, en el 2022, la artista ha estrenado su documental “Selena Gomez: My Mind and Me” (“Selena Gomez: mi mente y yo”) en la plataforma Apple TV+.

De esta manera, un comentario que realizó en una famosa revista mientras promocionaba su largometraje ha sido objeto de polémica. Al parecer, este habría sido tomado a mal por Francia.

¿Quieres saber qué ocurrió exactamente? A continuación, descubre qué pasó con Francia Raísa, la amiga de Selena Gomez que le donó un riñón.

EL COMENTARIO DE SELENA GÓMEZ QUE HABRÍA MOLESTADO A FRANCIA RAÍSA

En una reciente entrevista para Rolling Stone, Selena Gomez explicó que no era cercana a muchas personas en Hollywood. En ese sentido, resaltó su amistad con su colega Taylor Swift.

“Nunca encajé con un grupo genial de chicas que eran celebridades . Mi única amiga en la industria realmente es Taylor [Swift], así que recuerdo sentir que no pertenecía”, dijo la cantante.

Más adelante, este comentario se publicó en Instagram y, aparentemente, Francia Raísa habría expresado su molestia al sentirse excluida, considerando que es actriz: “Interesante”, escribió.

De acuerdo con los fans de la intérprete de “Lose You to Love Me”, Francia también dejó de seguir a Selena en la famosa plataforma digital.

Luego de que este tema se hiciera viral, la propia Selena Gomez se defendió en un clip de Stephanie Tleiji (@stephwithdadeets) que analizaba la polémica en TikTok. “Lo siento, no mencioné a todas las personas que conozco”, redactó.

Francia Raísa y Selena Gomez se mostraban cercanas en redes sociales (Foto: Francia Raísa / Instagram)

LA RELACIÓN DE SELENA GÓMEZ Y FRANCIA RAÍSA

Selena Gomez conoció a Francia Raísa cuando tenía 14 años. En ese momento, ambas visitaban un hospital infantil como acto benéfico.

“Disney y ABC Family hicieron que las estrellas de sus programas fueran al hospital infantil, y estábamos en el mismo grupo. Empezamos a hablar... Seguimos encontrándonos después de eso y hablando de chicos. Un día me llamó y me dijo: ‘Oye, no tengo amigos. ¿Por qué no salimos nunca?’ Desde entonces simplemente hemos sido inseparables”, señaló Raísa a W Magazine.

Su relación se fortaleció tiempo después. El 14 de septiembre de 2017, Gomez anunció que Raísa le donó su riñón tras sufrir algunas complicaciones en su lucha contra el lupus, la enfermedad autoinmune que padece.

“No hay palabras para describir cómo puedo agradecer a mi bella amiga Francia Raísa. Ella me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón.. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana”, escribió junto a una foto de las dos tomadas de la mano en el nosocomio.

Francia respondió en esa misma publicación: “Estoy más que agradecida de que Dios me haya confiado algo que no solo salvó una vida, sino que cambió la mía en el proceso. Esta fue parte de nuestra historia y la compartiremos pronto, pero lo importante ahora es que esta no es la única historia”.

Pese a su cercanía, en agosto de 2019, RadarOnline señaló que la dupla se habría alejado luego de que Raísa se preocupara por la salud de su amiga. Así, esta última habría decidido alejarla de su vida.

“Selena hizo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer cuando se recuperara. Afirmó que no iba a beber más, pero lo hizo. [Francia] le comentó que realmente estaba tomando algunas decisiones poco saludables y que estaba preocupada por ella”, indicó la fuente del medio.

Francia Raísa y Selena Gomez en la fotografía con la que compartieron la noticia del trasplante del riñón (Foto: Selena Gomez / Instagram)

FRANCIA RAÍSA Y LO DIFÍCIL QUE FUE SER DONANTE DE RIÑON DE SELENA GÓMEZ

En el año 2018, Francia concedió una entrevista para SELF. En esta, reveló que se sorprendió al saber que era compatible para ser la donante de Selena Gomez, pues fue la propia artista la que le dio la noticia y no un profesional médico.

“Cuando descubrí que éramos compatibles no fue de la manera en la que yo esperaba. Un día recibí una llamada de Selena y dijo ‘¡Somos compatibles!’ y yo me quedé así de ‘¡Hurra!... ¿Cómo sabes eso?’”, manifestó.

Además, contó que fue un proceso complicado para ella y por eso lo conversó con especialistas de la salud.

“Así que cuelgo el teléfono, estoy muy enojada y llamo a mi trabajadora social. Ella me dijo: ‘Va a ser difícil. La receptora brillará y se recuperará mucho más rápido que la donante, porque está recibiendo algo que necesita y tú estás perdiendo algo que no necesitas perder’. Y sí, fue muy duro para mí”, puntualizó.