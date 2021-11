¿Quién es el novio de Francisca Estévez? La actriz colombiana protagoniza, con tan solo 18 años, la telenovela “La nieta elegida”, de RCN, junto al galán Carlos Torres. Ambos dan vida a Luis Mayorga y Juan Esteban Osorno, respectivamente, roles que mantienen una atracción en la ficción. La química entre los actores ha dejado intrigado al público sobre si los colegas mantienen la misma relación en la vida real. Francisca se ha encargado de develar un secreto al respecto que dará más luces sobre el tema.

Pero lo concreto es que Francisca Estévez ha empezado su carrera con un gran paso, pues dicha serie se ha convertido en una de las más vistas de su país. Ella ha contado que su madre, la también actriz Bibiana Navas, le ha dado muchos consejos para que puede desenvolverse de la mejor manera frente a las pantallas.

“Tuve mucha ayuda la verdad, mi mamá también es actriz, Bibiana Navas, entonces ella me ayudó mucho en cuanto a todo, desde la audición, los ensayos, cómo pararme, cómo trabajar esta escena. También tuve un coach de actuación, Alberto Rodríguez. El personaje se va armando a través de las escenas, entonces como a la mitad de la novela ya uno dice: ‘bueno, creo que ya sé cómo es Luisa”, dijo de su preparación a KienyKe.com.

Dentro de esta entrevista, la joven artista reveló un detalle que le había contado a su madres tres años antes, sobre Carlos Torres, quien se ha convertido su colega en “La nieta elegida”. “Me encantó trabajar con él, es demasiado chistoso, no se imaginan. Fue el mejor compañero que pude tener para ser mi primera pareja en la televisión”, dijo al mencionado portal.

La nieta elegida se caracteriza por su trama de misterio. (Foto: La nieta elegida / Facebook)

¿FRANCISCA ESTÉVEZ ESTABA ENAMORADA DE CARLOS TORRES?

Francisca Estévez y Carlos Torres son los protagonistas de “La nieta elegida”, la popular telenovela de RCN, pero no son pareja en la vida real. La actriz colombiana, sin embargo, contó que tenía la ilusión de trabajar con el galán en la televisión, algo que terminó por cumplirse.

En una entrevista con KienyKe.com, señaló que estaba muy nerviosa de trabajar con el elenco de la mencionada serie, que conocía a todos los actores, pero en especial sabía mucho de Torres. “(...) Le decía mi mamá (Bibiana Navas) hace como tres años: ‘Ay, mami, ¿te imaginas que yo me pueda ver algún día con Carlos Torres? O sea, me muero, no sé qué vaya a hacer’. Y cuando me dijeron que la audición era con él yo grité”, señaló.

Y agregó que “tuve que calmarme todo un día y decir: ‘¡Bueno!’. Eso él no lo sabe, nunca se lo dije”. Además de esto, se sabe que la actriz tendría pareja, un joven que todavía no ha sido identificado por la prensa que apareció con ella en una foto por Halloween en Instagram.

¿DE QUÉ TRATA “LA NIETA ELEGIDA”?

“La Nieta Elegida” es una telenovela clásica de suspenso y drama, llena de intriga, odios y amores, en la que nada es lo que parece y en la que cada uno de los personajes demostrará hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de satisfacer su sed de venganza y ambición.

La telenovela colombiana narra la historia de Sara de Roldán, una señora millonaria que introduce en su familia a la joven y humilde Luisa, su nieta recién aparecida tras el asesinato de su hijo diez años atrás.

Sin embargo, Luisa es una impostora que llegó allí por orden de su padre, quien planea contra los Roldán una siniestra venganza. Es por ello que la joven deberá decidir entre cumplir con el mandato de su padre, o ser leal al cariño de Sara, mientras se enfrenta al resto de los Roldán.

FOTOS DE FRANCISCA ESTÉVEZ EN INSTAGRAM

¿CUÁLES SON LOS SECRETOS DETRÁS DE LAS ESCENAS ÍNTIMAS DE CARLOS TORRES?

Algunas de las escenas de “La nieta elegida” han sido protagonizadas por el actor Carlos Torres, con su personaje de Juan Esteban Osorio. El pasado 25 de octubre -según Infobae- el canal RCN realizó una transmisión en vivo con Carlos Torres, quien dio algunos detalles nunca antes conocidos.

La mecánica era que los usuarios realizaran preguntas al actor y una de ellas fue respecto a cómo eran las grabaciones de las escenas íntimas en la telenovela. Ante ello, Torres reconoció lo difícil que le fue para él hacer esto.

“Las escenas más graciosas o difíciles eran las escenas de cama, que en este proyecto son las más fuertes que he hecho en mi vida, en mi carrera entera sin duda alguna. Las escenas aquí de cama se las toman a pecho, se las toman en serio, se ponen muy creativos”, expresó.

Pero eso no fue todo, pues, Carlos Torres aseguró que tuvo muchos nervios en aquellos momentos cuando se debía quitar algunas prendas. Esto es algo parecido que le ocurrió cuando participó en “La reina del flow”.

“Son muy difíciles de hacer, porque uno siempre está nervioso e incómodo, cuidando que no se le vea más de la cuenta, pero a la vez uno quiere que la escena se vea real, con pasión y fuerza... son super incómodas esas escenas”, dijo.