Hace unos días, el pasado 6 de mayo, Francisca Lachapel y Francesco Zampogna se casaron en una exclusiva y romántica ceremonia. A través de las redes sociales, los seguidores de la feliz pareja pudieron ver algunos de los detalles más importantes de la unión. En ese sentido, uno de los temas que más llamó la atención de los cibernautas, fueron los bellos vestidos que usó la novia en uno de los días más importantes de su vida. Por ello, te invitamos a descubrir los pormenores de la indumentaria que utilizó la querida conductora en su matrimonio.

A continuación, conoce el costo de cada uno de los tres vestidos que lució la presentadora dominicana el día de su boda.

EL PRIMER VESTIDO

De acuerdo con People en Español, el primer vestido que lució Francisca Lachapel fue un obsequio de la familia del novio, Francesco Zampogna. El diseño fue utilizado para la llegada de la presentadora a la ceremonia principal en el monumental Anfiteatro de Altos de Chavón en La Romana, República Dominicana. Esta es una pieza de la reconocida diseñadora filipina Monique Lhuillier.

Según el medio, la confección de diseños similares a los que lució Francisca rondan entre los $8 mil y $10 mil dólares. Sin embargo, de acuerdo a los detalles del atuendo, este puede llegar a costar hasta $15 mil dólares. Tal como lo quería la conductora, este vestido era propio de una boda de princesa, pues lucía de ensueño.

Francisca Lachapel lució un precioso vestido en la ceremonia principal (Foto: People En Español)

EL SEGUNDO ATUENDO

El segundo vestido que llevó la presentadora fue luego de su unión matrimonial. Para invitar a los asistentes a la pista de baile, Francisca lució un diseño exclusivo de su compatriota Giannina Azar. Tal como se podía ver en las imágenes de las ceremonia, este es un traje blanco tipo corsé que incluía un fino bordado en cristales de Swarovski y cristales checos.

En una entrevista exclusiva con la diseñadora, People en Español reveló que el costo del traje también podría superar los $8 mil dólares. “Eso depende del bolsillo. Esa es una pregunta fuerte porque se me espantan [las clientas] (...) A mí en esta carrera me ha ido superbién porque yo no le pongo precio al cliente. Por ejemplo, el cliente me dice, ‘mira Giannina me caso, yo necesito un vestido’, y yo lo primero que le digo es, ¿cuál es tu presupuesto? Eso va a depender mucho del presupuesto que tenga el cliente, pero esos vestidos así bordados van desde los $7,000 o $8,000 en adelante”, declaró la dominicana al referido medio.

LA TERCERA INDUMENTARIA

Finalmente, el último modelo que lució Lachapel fue casi al finalizar la noche. Este era un bello diseño corto con detalles florales, perfecto para bailar y disfrutar al máximo de su noche. El vestido de tipo corsé, hecho en encaje francés y con cristales de Swarovski, fue elaborado por Suzelle Taveras, directora creativa de Bride to be.

El vestido podría haber costado, aproximadamente, $3 mil dólares. Además, se pudo apreciar que la novia decidió utilizarlo no con tacones, sino con zapatillas decoradas con pedrería. La novia cerró su espectacular noche con este bello diseño.

Tras el repaso de estas confecciones, ahora se sabe que la dominicana Francisca Lachapel lució más de $20 mil dólares solo en vestidos. Esto, sin incluir el costo del calzado, joyas o complementos. Sin lugar a dudas, una ceremonia de ensueño para muchas futuras novias.