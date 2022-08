Las personas solemos obsesionarnos con la apariencia física, y las celebridades no son la excepción, más aún con la sobreexposición que tienen. No obstante, con el correr de los años, la madurez emocional nos dan la sapiencia y tranquilidad de saber que esos aspectos tienen importancia pero no son fundamentales para llevar una vida plena y sana. De esa opinión es la presentadora dominicana Francisca Lachapel, quien explicó los motivos por los que en un buen tiempo no ha usado bikini.

La también actriz compartió sus impresiones al respecto junto a sus compañeros del programa “Despierta América”, magazine que se emite diariamente a través de la señal de Univision y que es conducido por la mencionada y Karla Martínez y Carlos Calderón.

Francisca Lachapel dio a luz a su primer y único hijo en julio de 2021, y tras ello ha venido realizando una rutina de disciplina y ganas por recuperar su figura, además de establecer un compromiso de llevar una vida de hábitos saludables.

Conduce "Despierta América" desde 2015 (Foto: Francisca Lachapel / Instagram)

LOS MOTIVOS POR LOS QUE FRANCISCA LACHAPEL NO SE HA PUESTO UN BIKINI EN MUCHO TIEMPO

En una sección del programa “Despierta América” -que se emite en Estados Unidos y México-, la exparticipante de concursos de belleza tomó la palabra para referirse al tema de los cuerpos y siluetas en las mujeres. El ser una mujer que tuvo hace poco un niño le da una experiencia propia que quiso compartir.

“Yo lo que estoy es feliz porque ya dentro de poco voy a tirar ese bikinazo por ahí, estoy a nada de ponerme un bikini”, dijo la conductora, quien reconoció que desde su embarazo no ha lucido un traje de baño de dos piezas.

Asimismo, Francisca Lachapel fue autocrítica y reconoció que ella se autopresionaba por su figura cuando era no era madre y tenía incluso una figura más esplendorosa.

“Ahora tengo la autoestima más alta que cuando antes tenía cuadritos y cuando tenía cuadritos estaba tan loca con esas cosas que tenemos las mujeres que no apreciaba mi cuerpo, ahora lo disfruto más, tal cual está”, resaltó.

FRANCISCA LACHAPEL HA GANADO AUTOESTIMA Y SEGURIDAD DESPUÉS DE SER MADRE

La celebs lamentó el no haber disfrutado y gustado de su figura cuando era más joven. “Cuando estaba más flaquita no me atrevía a enseñar el abdomen porque pensaba que estaba gorda, siempre me encontraba un defecto”, prosiguió.

Tras dar a luz a su hijo y comenzar este viaje del autocuidado, se quiere y gusta más que nunca. Por mucho tiempo evitó el bikini por las constantes autocríticas, pero eso se acabó y ha prometido, más pronto que tarde, hacerse unas fotos en este sensual atuendo playero. “Ya no tengo tanto la presión, estoy más relajada...”, explicó.