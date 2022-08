La presentadora de televisión Francisca Lachapel suele compartir su día a día en redes sociales e interactuar con sus fanáticos. Allí muestra su faceta como conductora de “Despierta América” y como madre de su primogénito Gennaro, quien llegó a su vida hace poco más de un año. Así, cada vez que puede, la modelo dominicana expresa el amor infinito que siente por su hijo.

En sus más recientes publicaciones en Instagram, red social en la que cuenta con casi 4 millones de “followers”, la oriunda de Azua de Compostela ha venido mostrando instantáneas con su pequeño hijo, hecho que ha sido muy comentado por sus seguidores y que dio pie a un nuevo “dilema”.

El pasado mes de julio, Gennaro cumplió su primer año de vida, y ello mantiene muy feliz y emotiva a su madre, quien anda pendiente de los comentarios y sugerencias de terceros respecto a la apariencia de su nene.

Desde el 2015 forma parte del magazine "Despierta América" (Foto: Francisca Lachapel / Instagram)

FRANCISCA LACHAPEL RECIBE SUGERENCIAS PARA CORTARLE EL PELO A SU HIJO

En esa línea, la celebs ha recibido varios comentarios en sus publicaciones con su hijo en la que le sugieren que le corte el cabello, ya que actualmente lo luce medio largo y rizado, una particularidad que ha heredado de su papá Francesco Zampogna .

El pasado 11 de agosto, Lachapel compartió un video con su hijo, en el que termina abrazándola. Más de una seguidora elogió los momentos que disfruta junto a su retoño pero le recomendó que lo rape, pues les gustaría verlo “peladito” y “no con pelo de niña”.

Los comentarios respecto al cabello de su hijo (Foto: Francisca Lachapel / Captura de Instagram)

Ese tipo de “comments” no pasaron inadvertidos para Francisca, quien en una posterior publicación le hizo una pregunta a todos sus seguidores. “Que se lo corte... Es lo que me están diciendo muchos, por diferentes razones que están en los comentarios del último video que subí con él, razones que me ponen los ojos así 🙄 ¿Qué piensan por aquí? ¿No creen que sería pecado cortar esos ricitos lindos?”, expresó la artista que radica en Estados Unidos.

Su reflexión es una clara muestra de que está en contra de cortarle los rizos, pues por el contrario los considera bonitos y un sello particular de Gennaro.

FRANCISCA LACHAPEL COMENTÓ POR QUÉ NO HA USADO BIKINI EN EL ÚLTIMO TIEMPO

De otro lado, la dominicana señaló en uno de los recientes programas de “Despierta América” que en breve volverá a usar bikini , vestimenta que había dejado de lado desde que empezó con el embarazo de Gennaro, pero también por un pensamiento equivocado de su cuerpo.

“Yo lo que estoy es feliz porque ya dentro de poco voy a tirar ese bikinazo por ahí, estoy a nada de ponerme un bikini. Ahora tengo la autoestima más alta que cuando antes tenía cuadritos y cuando tenía cuadritos estaba tan loca con esas cosas que tenemos las mujeres que no apreciaba mi cuerpo, ahora lo disfruto más, tal cual está”, indicó.