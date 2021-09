El último 2 de septiembre se dio a conocer que Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía, murió y aunque aún no se han revelado las causas se sabía que la joven tenía problemas en los pulmones.

Tras conocerse la noticia, la hija de Alejandra Guzmán se había alejado de las redes sociales hasta ahora que sorprendió a sus fans tras dedicar una emotiva publicación a su hermana.

Frida Sofía publicó un video en el que recordó algunos momentos que vivió al lado de Natasha, quien de acuerdo con su familia estaba estudiando idiomas.

“Te extraño mi persona favorita”, se lee en la descripción del mensaje que Frida Sofía escribió en francés.

En solo unas horas, el clip suma más de 33 mil reproducciones. Sus seguidores recurrieron a los comentarios para dejarle mensajes alentadores en medio del difícil momento que vive tras la pérdida de su ser querido.

“Lo lamento muchísimo. Te mando un abrazo a tu corazón”, “Siento mucho lo de tu hermanita. Si a mí me dolió y no la conocí, no puedo imaginar el dolor tan grande que tu sientes”, “Ánimo Frida, ella está contigo”, “Ella vivirá para siempre en tus recuerdos ... eres imparable, ahora tienes un ángel de la guarda”, fueron algunas reacciones de sus fans.

