¿Quiénes son los actores de “Fugitiva” que se enamoraron? Como si se tratara de una telenovela turca, las estrellas Senem Göktürk y Emre Ön iniciaron una historia de amor en pleno rodaje de “Sen Anlat Karadeniz”. La serie, que tiene este horario de emisión, fue el escenario de un romance que traspasó el umbral de la ficción para hacerse realidad. El desenlace de esta trama quedó en los corazones de los seguidores.

Uno de los aspectos más llamativos de este momento único fue que los personajes de los protagonistas de este amor también debieron ser pareja en la ficción, con sus personajes de Nuran e Idris.

Esto es algo que suele verse entre los protagonistas de las series otomanas, como Kerem Bürsin y Hande Erçel de “Love Is in the Air”, que terminó al poco tiempo de que finalizara su trabajo compartido en la pantalla.

Senem Göktürk y Emre Ön tienen un caso parecido pero lo diferente es el otro desenlace que le dieron a su aventura romántica lejos de las pantallas. Aquí te contamos todo sobre lo que hubo detrás de este romance de telenovela.

Los actores de "Fugitiva" en una fotografía romántica. (Foto: Emre Ön / Instagram)

¿CÓMO SE ENAMORARON SENEM GÖKTÜRK Y EMRE ÖN EN “FUGITIVA”?

Los actores Senem Göktürk y Emre Ön se enamoraron en el plató de “Fugitiva” en 2018, cuando dieron vida a sus personajes Nuran e Idris, respectivamente, quienes curiosamente también eran parejas en la telenovela turca. El amor traspasó las cámaras y pantallas para hacerse realidad.

No solo iniciaron su romance, sino que también se comprometieron en pleno rodaje de “Sen Anlat Karadeniz”. Fue Emre Ön quien se arrodilló para pedirle matrimonio a su colega y pareja. Ella, por supuesto, aceptó y la pareja se casó en 2019 con un gran fiesta en Ankara junto a sus familiares y amigos de la novela.

En las fotografías del matrimonio se pudo ver que asistieron Sinam Tuzcu, Nursim Demir, Öyku Gürman y otros actores y miembros del equipo de trabajo de la popular serie de televisión. Hasta la actualidad, los esposos mantienen su historia de amor que no se quedó en la sombra y el éxito de “Fugitiva”.

La pareja el día de su boda. (Foto: Emre Ön / Instagram)

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA TURCA “FUGITIVA”?

Por otro lado, la telenovela turca “Fugitiva” narra la historia de Nefes, una mujer que se casó muy joven cuando fue vendida a un empresario, quien la mantuvo cautiva en una mansión y todos sus intentos de escapar fracasaron.

Nefes tiene un hijo y ambos fueron víctimas de violencia durante años. La mujer creó un mundo imaginario para alejarlo de esa cruel realidad y hacerle más llevadero el encierro.

Expectante siempre ante la posibilidad de huir, a Nefes un día se le presenta la oportunidad de escapar con su hijo y comenzar una nueva vida, en la que recibirá la ayuda de Thair.

Sin embargo, Nefes, Thair y su hijo descubrirán que la libertad no es el final del camino y que todavía los espera una dura batalla por delante.

Los protagonistas de “Fugitiva” en un abrazo en conjunto. (Foto: Sinegraf Film)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TELENOVELA TURCA “FUGITIVA”?