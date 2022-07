Para nadie es un secreto el empalagoso amor que publican Gabriel Soto e Irina Baeva en sus redes sociales, en especial, porque ambos actores manifestaron en oportunidades su deseo de contraer matrimonio este 2022. No obstante, un problema familiar haría que una de las bodas del año tenga que posponerse.

A pesar de que ambas celebridades siempre se han mostrado como un ejemplo de constancia y amor mutuo, diversos seguidores y fanáticos en redes sociales comienzan a preguntarse si la icónica pareja conformada por Gabriel Soto e Irina Baeva están pasando por una crisis temporal.

En especial porque ni Soto ni Baeva han publicado fotos de ambos dándose cariños, besos, sonrisas u otros gestos que nos tienen tan acostumbrados en el ciberespacio, aunque en realidad el motivo de este ‘alejamiento’ sería mucho más entendible de lo que se cree.

Y es que ambos actores están teniendo un verano lleno de trabajo y dedicación actoral, resaltando que la pareja se encuentra totalmente alejada debido a sus planes actorales de cara a fin del presente 2022.

No obstante, las declaraciones que tuvo Gabriel ante los medios hace unos cuántos días evidenció lo que ya era un secreto a voces: no habrá boda este 2022 con Irina Baeva, lo cual no solo ha generado la intriga de sus miles de internautas, sino también generado una ola de rumores en torno a una presunta separación.

NO HABRÁ BODA

Al parecer, y según indicó el actor de 47 años de edad, la guerra entre Rusia y Ucrania ha dificultado la situación de la familia de Baeva, quienes al parecer no han podido viajar debido a la difícil situación que atraviesa esa parte de Europa.

Esto trajo consigo la cancelación de las nupcias entre Soto e Irina, mejor dicho, un aplazamiento del día más importante de las vidas de ambos actores.

De hecho, la separación entre ambos artistas durante tanto tiempo tampoco estaría ayudando a que traten de llevar las cosas a otro ritmo, ya que Irina se encuentra recorriendo Nueva York y diversas ciudades de Estados Unidos, mientras que Gabriel está completamente enfocado en las grabaciones de “Los caminos del amor”, un proyecto que le genera demasiada emoción al haber iniciado grabaciones hace unos cuántos días.

Asimismo, la actriz también se encuentra de lleno en diversos proyectos y negocios personales, lo cual le ha generado una seguidilla de viajes y visitas a numerosas ciudades en las últimas semanas.

Y es que pesar de que ambos actores se siguen enviando ‘me gusta’ en sus cuentas personales de Instagram, resulta totalmente extraño que no se dediquen piropos o compartan fotografías juntos dentro de su vida diaria.

¿Esconderán algo? Por ahora, y tomando como base las declaraciones de Gabriel, todo estaría en stand by. Habrá que esperar si las cosas no se enfrían y terminan casándose. Aunque quedó claro que no será este 2022.

IRINA BAEVA TAMBIÉN CONFESÓ LAS DIFICULTADES PARA CASARSE

De hecho, el tema del matrimonio es un tema muy común entre ambos, ya que lo han manifestado en diversas oportunidades, siendo además la pregunta recurrente de la prensa de espectáculos en torno a su relación.

¿Qué dijo Baeva de su hipotético matrimonio? Entérate de la respuesta de la actriz en el siguiente video.