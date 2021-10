Este sábado se llevará a cabo la semifinal de ‘Reinas del Show’ y Gabriela Herrera hace una pausa para charlar con TROME a pocas horas de su presentación.

¿Cómo te sientes con tu desempeño en Reinas del Show?

Estoy feliz y contenta por haber llegado a la semifinal, ya que es parte de todo el esfuerzo y dedicación que le hemos metido a cada gala. Estamos a nada de la final, y siento que las presentaciones están bien fuertes, pero nosotros vamos a dar todo para que esta presentación quede bien, y así clasificar a la final con todo.

¿Cómo te preparas mentalmente y físicamente para poder lograr ese objetivo de levantar el trofeo de “Reinas del Show″?

Es súper complicado porque una semifinal y final no es nada fácil, ya que es primera vez que estoy en estas instancias, pero estoy contenta y feliz preparándome mucho. Estoy sin dormir prácticamente, pero todo sea por demostrar lo que has trabajado porque solo quedan dos galas.

Nuevamente te enfrentas en un versus a Brenda Carvallo, ¿te preocupa algo de ella?

Ya nos enfrentamos con Brenda. Ambas hicimos una buena coreografía y salimos victorioso nosotros. El público sabe que nosotras somos buenas y lo único que vamos a demostrar en la pista, quien demuestre la mejor coreografía con el tema que nos ha tocado. Ganará quien disfrute más porque ambas somos buenas, el público ya lo sabe.

¿Sé puede saber cuál será el género de baile del versus con Brenda Carvallo?

Va a ser un género de salsa.

Afirma que trabaja duro para comprarse sus cosas y no es una 'chica mágica' que viaja al extranjero y lleva una vida de lujos.

¿Y cómo te va con la salsa?

Me gusta ese género y se puede disfrutar

Se defiende ante las acusaciones de los detractores

A veces las personas confunden seguridad con falta de humildad, en tu caso por lo qué te conozco eres una chica muy segura de tu capacidad en el baile, ¿Qué piensas de eso?

Yo creo que la falta de humildad es cuando menosprecias a los demás y eso yo nunca he hecho y además no lo han visto en mí como actitud. Tampoco han oído que diga: “Yo soy la ganadora, yo soy la mejor”, porque no es así, ya que es un concurso que todas son buenas. Acá todas trabajamos con el fin de darle lo mejor al público. Pero tampoco es un concurso de Miss Simpatía, ya que “Reinas del Show″, es un concurso de baile y la idea que la gente vea el rendimiento del baile. Yo recién empiezo y hay otras chicas que ya han levantado la copa. Además, a mí no me han visto pelearme con ninguna o que yo le busque la boca a alguien. Tampoco me quedo callada porque si me buscas me vas a encontrar, ni que fuera muda para que me quede callada. Si no me buscas, estoy tranquila y enfocado en lo mío. Yo pienso en mis galas y no en el resto. Incluso, yo no compito con ninguna, sino conmigo misma, para demostrarme que puedo ser mejor cada gala.

Luego de “Reinas del Show″, ¿qué se viene para Gabriela Herrera?

Se vienen muchas cosas lindas y tengo varias propuestas por ahí. Tengo varias cosas, pero tengo que analizarlas. Lo que pasa es que estoy concentrada con “Reinas del Show″ y llegar a la final. Va a haber Gabriela Herrera para rato.

Finalmente, hace un tiempo nos hablaste de la opción de EEG, ¿esa oferta sigue vigente?

Estaría por verse. Ahora que estoy libre por qué no. Claro que me encantaría entrar.

