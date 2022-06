Conoce a Gaby Rivero y su inolvidable papel como la maestra Ximena su paso por ‘Carrusel’ AQUÍ

Lo contó todo. Gaby Rivero, conocida actriz por dar vida a la maestra “Ximena” en la aclamada telenovela “Carrusel”, reveló al programa“El minuto que cambió mi destino” cómo se encontró por primera vez a Sylvester Stallone, su ídolo de toda la vida. No obstante, no todos conocen el apasionado beso en el que derivó su anécdota. Conócela aquí.

No hay quien conozca a Sylvester Stallone, sobre todo, si eres un amante del boxeo, la disciplina y el camino el éxito. Y es que el aclamado actor de Hollywood no es solamente conocido por sus taquilleras cintas, sino también por haber triunfado en el ‘ring’ del amor y las conquistas. Caso contrario, pregúntenle a Gaby Rivero.

Pero, ¿que relaciona a la actriz de Carrusel con el mítico personaje “John Rambo”? Pues, una anécdota contada por la mexicana diría que mucho e, incluso, un aparente “chape” por parte de la “Maestra Ximena de “Carrusel” hacia Stallone.

ASÍ CONOCIÓ A “ROCKY”

De acuerdo a Rivera, hace años ella se encontraba llorando por un novió que se había mudado de la ciudad para estudiar, precisamente a Wisconsin. Algo peculiar para los jóvenes que buscan una vida mejor y más rentable.

Lejos de acabar allí la historia, la actriz rememora que en ese entonces Stallone, quien ya tenía 35 años, se encontraba de vacaciones en Ciudad de México, generando el deseo de conocerlo y llegar a él.

“Lo estaba entrevistando (en la televisión) Jacobo Zabludovsky, que en ese entonces era mi profesor porque me daba clase de noticieros (...) Yo dije: ‘agarro el coche y me voy a Televisa Chapultepec a que me lo presenten’, no me iba a dar tiempo porque era en vivo, entonces empecé a buscar en el periódico y vi que había una carrera en donde él iba a premiar al ganador en Chapultepec, yo dije: ‘ese lugar no es apto’”, contó la popular “Gabicita” al citado programa.

“Le dije a mi hermana Lourdes, porque yo no hablaba bien inglés: ‘ven por si puedo hablar con él que tenga una traductora’ y conseguí un chofer para que llevara a sus hijos chiquitos al kínder y ahí vamos”, añadió la mexicana.

UN ACERCAMIENTO MUY “ACTUADO”

En esa línea, comentó que su hermana actuó de mánager personal de una celebridad, mientras ella fungía de una periodista y entrevistadora. A lo que sus papeles de profesionales surtieron efecto, pues “Rocky” accedió a charlar con ellas.

Pero la sopresa no acabó ahí. Y es que Stallone creyó que Rivera era la imagen de Televisa, motivo por el que la invitó a comer y pasar tiempo junto a él.

“Entré y cuando lo vi, yo no sé cómo me habrá visto, pero mi corazón me hizo así. Me vio y me mandó al guarura para decirme si quería comer con él... Subimos a una suite que él tenía e íbamos a comer en Le Fouquet’s que es un restaurant que tiene privados en El camino real” , sostuvo.

UN BESO INOLVIDABLE

Lejos de acabar esta historia, la actriz rememoró con suma nostalgia como logró besar al mítico Stallone, aclarando a todo momento que si llegó juntar sus labios juntos a los del famoso actor.

“Besa muy bien, muy recomendable, con todo y su boquita chueca, sí porque tuvo parálisis (...) Fíjate que me decía si llovía no se iba porque él le tiene pavor al avión cuando llueve y entonces como había una tormenta tremenda esa tarde me dijo: ‘si sigue lloviendo no me voy a ir, pero si no llueve me regreso’ y yo pidiéndole a Tláloc que lloviera para verlo otra vez, pero sí se regreso”, añadió.