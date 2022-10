La actriz Gaby Spanic se ha convertido en uno de los rostros más representativos en el mundo de las telenovelas. Y es que las producciones en las que ha participado han tenido un éxito indiscutible en varios países. Precisamente, durante su trabajo ha vivido distintas experiencias y anécdotas que aún recuerda con el pasar de los años. Una de ellas fue cuando un actor le dio uno de los mejores besos.

Gaby Spanic nació en Venezuela y en 1992 participó en el concurso de belleza de su país representando al Estado Guárico. Luego decidió incursionar en el mundo de la actuación y su primera aparición fue en la telenovela “Morena Clara”.

Años después Gaby Spanic dejó su tierra natal y partió rumbo a México donde vio despegar su carrera como actriz.

Gaby Spanic es una reconocia actriz que ha participado en varias telenovelas (Foto: Gaby Spanic/Instagram)

Fue así como su fama incrementó al ser parte de reconocidos dramas como “María Celeste”, “Todo por tu amor”, “La intrusa”, “La usurpadora”, “Tierra de pasiones”, “Soy tu dueña”, entre otras.

En la telenovela “Soy tu dueña”, donde compartió roles con el actor David Zepeda, la actriz recibiría uno de sus mejores besos trabajando en una producción televisiva.

Gaby Spanic y David Zepeda en la telenovela "Soy tu dueña" (Foto: YouTube/Televisa)

EL BESO QUE GABY SPANIC AÚN RECUERDA

Gaby Spanic tiene una larga trayectoria en el mundo de las telenovelas. Gracias a su trabajo ha conocido a varias estrellas de la actuación con quienes ha compartido roles en destacadas producciones. Uno de ellos fue David Zepeda en la telenovela “Soy tu dueña” (2010).

En una reciente entrevista Gaby Spanic confesó que el referido actor le dio uno de los mejores besos participando en una telenovela.

Según People en español, la periodista Alejandra Jaramillo le preguntó quien fue el galán de telenovelas que le dio el mejor beso.

“No me acuerdo, fue tantos años atrás que no me acuerdo”, expresó la actriz en un primer momento.

Pero la respuesta no dejó contenta a la entrevistadora e insistió en saber el nombre del actor cuyo beso la haya marcado.

“Me marcó uno, mucho, que me puse hasta nerviosa (...) (Fue) con David Zepeda”, anotó Gaby Spanic.

Escena de la telenovela "Soy tu dueña" (Foto: YouTube/Televisa)

LA TELENOVELA “SOY TU DUEÑA” (2010)

La telenovela mexicana “Soy tu dueña” fue estrenada el 19 de abril de 2010 y estuvo bajo la producción de Nicandro Díaz para Televisa.

El drama fue protagonizado por la cantante Lucero y Fernando Colunga, aunque también se vieron a reconocidas figuras de la actuación como Gaby Spanic, David Zepeda, Jacqueline Andere, Sergio Goyri, Julio Alemán, entre otros.

¿GABY SPANIC Y DAVID ZEPEDA EN UNA NUEVA TELENOVELA?

A mediados de 2022 una noticia emocionó a los millones de fans de Gaby Spanic y David Zepeda, al conocer que ambos actores volverían a participar en una nueva telenovela.

Según Chispa Tv, Carlos Bardasano eligió a David Zepeda para protagonizar la telenovela “Primero Tú” y que estaría acompañado por Gaby Spanic.

De concretarse esto, los actores volverían a unirse en una misma producción luego de 12 años.