Gabriela Spanic es conocida por haber protagonizado novelas como “La usurpadora” y “Tierra de pasiones”. Estuvo casada con el actor Miguel de León hasta el 2002 y, desde entonces, disfruta de su vida de soltera. Es una mujer que sabe lo que quiere y no titubeó al revelar los requisitos que tiene al entablar una relación sentimental con un hombre.

Antes de que se volviera actriz, había iniciado estudios de psicología en la universidad. Sin embargo, decidió dejarlos y, en su reemplazo, tomó clases de actuación. Además, en 1992, participó en “Miss Venezuela”, lo que la catapultó para iniciar su carrera en telenovelas como “Morena Clara”.

Su primer papel protagónico llegó en “Como tú ninguna”, la cual fue emitida en Venezuela por dos años. Después de una larga trayectoria y decenas de premios, la actriz de 48 años habló de cómo un hombre podría conquistarla lo suficiente como para invertir su preciado tiempo en él.

CUÁLES SON SUS REQUISITOS

Durante una entrevista para “TVyNovelas”, Gabriela Spanic reveló que le gusta que le den espacio en una relación. Dado que es una mujer independiente y exitosa, no quiere que un hombre acapare otros ámbitos de su vida.

“Bueno, primero que sea un hombre que no tenga complejos, que él viva en su casa y yo en la mía, porque yo soy una mujer muy ocupada”, respondió a la periodista. “Yo sí soy una mujer empoderada y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás”

Además, aseguró que no le gustaría vivir bajo el mismo techo con el hombre con el que salga.

“Los fines de semana y ya, es que no quiero un hombre que esté ahí a lado todo el tiempo, porque yo soy una mujer muy movida. Además, tengo un hijo y tengo mis cosas, soy una mujer muy activa y no quiero que me estén dominando ni mi vida, ni mi ropa, ni mi dinero. Aunque yo tampoco voy a hacer eso con ellos”, expresó.

CUANDO INTENTARON ENVENENARLA

Otro de los temas de los que habló la actriz de “La intrusa” fue la acusación que hizo contra su asistente, Marcia Fernández. Gabriela aseguró, en su momento, que la argentina trató de envenenarla.

“Fui víctima de un intento de homicidio, dijeron que era mentira cuando hubo pruebas, estaba un menor de edad de por medio, mi hijo tenía casi dos años. Yo no tengo la capacidad de inventar esas cosas que trataron de tapar”, recalcó.

Este hecho habría sucedido en el 2010, pero al denunciar sus sospechas, la perseguida fue ella misma.

“Esta mujer fue apoyada por gente que yo no entendí, ella no lo hizo sola, había alguien detrás de todo esto y, hasta se burlaron de una situación que fue escabrosa, asquerosa para nuestras vidas. Me vi hospitalizada y hasta mi hijo se vio muy enfermo”.

SU PRÓXIMO LIBRO

Gabriela Spanic, a inicios de marzo de este año, contó al programa “Despierta América” que pronto publicará un libro titulado “La saga de la verdadera usurpadora”, donde narrará partes de su vida y, en especial, el intento de homicidio.

“Cuando nos envenenaron y yo veía a mi hijo chiquitico, de dos años, envenenado también, y yo inflada como un globo y tenía que irme a trabajar”, dijo en el programa de Univision.

Esta sería la sexta obra que publica la actriz, pues también tiene otras ediciones autobiográficas e, incluso, de recetas culinarias.