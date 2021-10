Gaby Spanic es una de las participantes de “La casa de los famosos”, el reality de Telemundo en el que un grupo de celebridades conviven encerradas bajo el mismo techo y sin comunicación con el exterior. La actriz venezolana ha generado mucha polémica dentro del programa, sobre todo, por sus enfrentamientos con Alicia Machado. Sin embargo, ‘La usurpadora’ también ha abierto su corazón y ha contado detalles de su vida que nadie sabía.

En una de las ediciones “La casa de los famosos”, la actriz de telenovelas recordó algunos momentos importantes de su vida, los mismos que la hicieron más fuerte y la han convertido en el ser humano que es hoy en día. Entre las cosas que destacó Spanic, estuvieron su vida de niña llena de problemas económicos, la muerte de su primer novio, su fallido matrimonio o el intento de envenenamiento que sufrió en 2010.

Gaby Spanic se dejó llevar por la atmósfera que había creado sus confesiones y, como pocas veces sucede, compartió más detalles de su vida, como la breve historia de amor que vivió con el padre de su hijo, que terminó como nunca lo habría imaginado. A continuación, todos los detalles al respecto.

LA HISTORIA CON EL PADRE DE SU HIJO

“Fue un hijo que nació del amor, fue producto del amor con un venezolano, le pidió la mano a mi mamá, a mi papá, me entregó el anillo, nos íbamos a casar, pero bueno pasaron situaciones muy tristes después porque hubo muchos chismes”, contó la actriz en el reality.

De acuerdo con lo que contó Spanic, al sujeto le dijeron que el hijo que estaba esperando no era suyo. “Fueron muchos chismes, muchas cosas, tuvimos varios enfrentamientos, luego intentó pegarme, manché sangre, estuve a punto de perder a mi hijo estando embarazada”, detalle.

Sin embargo, tomó fuerza y valor y decidió continuar su nueva vida sola. “Le dije: ‘Vete, vete, si tú crees más en los chismes que en mí, vete, yo no voy a perder un hijo’. Hasta el sol de hoy no lo he visto”, reconoció la intérprete.

QUÉ PIENSA SU HIJO GABRIEL DE JESÚS SOBRE SU PADRE

Gaby Spanic también habló sobre su hijo y lo que piensa de su padre. La actriz reconoció que Gabriel de Jesús los extraña mucho, pero ahora que tiene 13 años, no tiene ningún interés en conocer al hombre que le dio la vida.

“Mi hijo lo extraña mucho. Hoy en día ya no lo quiere conocer. No le he sembrado odio, pero fue muy duro estar sola como madre hasta el sol de hoy por dimes y diretes, por chismes de la prensa, por mentiras”, se sinceró entre lágrimas.

GABY SPANIC Y SU HIJO

La actriz no pudo ocultar su orgullo de madre al hablar de Gabriel de Jesús, y del gran ser humano en el que se ha convertido. “Mi hijo es un gran hombre, es sensible, es excelente estudiante. Mi hijo me consciente como mujer, es todo un caballero. Cuando vamos al súper me ayuda a bajar las compras, no puede ver un niño pobre en la calle porque siempre quiere ayudarlo, [es] muy generoso”, confesó.

Gaby Spanic también habló sobre su hijo y lo que piensa de su padre. La actriz reconoció que Gabriel de Jesús los extraña mucho, pero ahora que tiene 13 años, no tiene ningún interés en conocerlo (Foto: Gaby Spanic/Instagram)