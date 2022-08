La actriz israelí es hoy una de las personalidades artísticas más referenciadas de Hollywood en la actualidad. Gal Gadot, la estelar de “Wonder Woman” o “La Mujer Maravilla”, en español, ha ganado millones de adeptos, dentro y fuera del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Así, no es de extrañar que sus fans intenten estar al tanto de lo que ocurre continuamente con la artista.

Siguiendo esa línea, sus más de 84 millones de seguidores en Instagram constantemente andan buscando buenas nuevas sobre ella, y precisamente hace poco una cuenta de Twitter develó algunas imágenes de la artista de hace casi un par de décadas atrás.

Las imágenes corresponden específicamente al año 2004, cuando todavía Gal Gadot estaba lejos de pensar en ser una de las protagonistas de Marvel. No obstante, eran los tiempos en los que su interés por la exposición mediática empezaba a despertar.

Debutó en la televisión en 2007, con la serie "Bubot" (Foto: Gal Gadot / Instagram)

ASÍ SE VEÍA GAL GADOT CUANDO GANÓ EL MISS ISRAEL

Desde pequeña, su madre la crio pensando en convertirla en reina de belleza y la hizo competir en distintos certámenes, además que la inscribió en clases de baile. No obstante, conscientemente esa no era la voluntad de la celebs.

A la edad de 18 años empezó a cursar estudios universitarios, pero la oportunidad de participar en el Miss Israel le llegó y ella decidió aceptarla. Al año siguiente, 2004, se coronó como la reina de belleza del país del Medio Oriente (, tal como lo muestra la imagen de abajo).

Como ganadora del país, le tocó competir en el certamen de Miss Universo, pero en propias palabras de Gadot su objetivo no era llevarse el premio. “Sabía que no quería ganar Miss Universo, no era lo mío. Para una joven de 18 años parecía una responsabilidad”, expresó en una entrevista posterior. En aquella edición no alcanzó ni la fase final, por lo que se podría sobreentender que no hizo el esfuerzo para quedarse con la corona.

Así lucía Gal Gadot cuando se consagró Miss Israel en 2004 pic.twitter.com/rDRMRfi28v — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 27, 2022

GAL GADOT PENSÓ DEJAR LA ACTUACIÓN Y SEGUIR CON SU CARRERA UNIVERSITARIA

En la Reichman Law School, la también actriz de la saga “Rápidos y Furiosos” cursó la carrera de derecho, profesión que no terminó por empezar a dedicarse de lleno a las audiciones y pruebas actorales. No obstante, cuando ya conseguía papeles secundarios y estaba entrampada en la búsqueda de obtener un rol más protagónico pensó en dejar su sueño en los Estados Unidos y volver a Israel.

“Antes de conseguir ‘Wonder Woman’ no dejaba de pensar en que lo mejor hubiera sido no volver nunca a Los Ángeles. En ese momento estaba convencida de que lo más conveniente sería quedarme en Israel, trabajar de vez en cuando como actriz, regresar a la universidad (a estudiar derecho) y hacer cualquier otra cosa que me gustara”, aseveró en una entrevista que fue recopilada por Cosmopolitan.