Galilea Montijo, conductora del programa “Hoy”, publicó un video en su cuenta de Instagram después de que fue vinculada a una relación sentimental con Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel de narcotráfico que lleva sus apellidos.

La presentadora de televisión indicó que está cansada de que los medios de comunicación de su país y el público en general la están atacando de manera constante.

“[...]Siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos”, expresó entre lágrimas.

Además, Montijo negó que tenga una relación indebida o ilegal con la familia de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. Ella sentenció que dicho rumor “fue el límite” para que se pronunciara a través de un video.

“Tengo una familia que cuidar y proteger y un lugar en este medio (del entretenimiento). Me ha dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirá doliendo. Me duele que esto afecte a mi esposo”, agregó muy afectada.

La Interpol busca a Inés Gómez Mont

A mediados de septiembre trascendió que Gómez Mont y Álvarez Puga fueron acusados de peculado (malversación de fondos), delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares), por lo que se emitió una orden de arresto en su contra.

La conductora, el empresario y su hermano, Alejandro Álvarez Puga, estarían involucrados en el uso de empresas fantasma que facilitan a terceras personas la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.

El 29 de septiembre, la popular presentadora se declaró “inocente” en un video divulgado en redes sociales y negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada.

Los problemas legales de Gómez Mont y su esposo no son nuevos. En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados.

El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.

En 2012, el diario The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma.

En 2016, la presentadora fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2,6 millones de pesos (unos 130.000 dólares). De ser declarada culpable, Gómez Mont, quien tiene 7 hijos, podría enfrentar una pena de, por lo menos, 20 años de prisión. Con información de EFE.

