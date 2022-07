Tras protagonizar el juicio mediático del año en contra de su ex esposa Amber Heard, el famoso Johnny Depp sigue siendo tendencia en redes sociales y el mundo del espectáculo, no solo por la apelación que interpuso la actriz de ‘Aquaman’, sino también porque la bella Galilea Montijo lo escogió como uno de sus grandes ‘amores platónicos’ del panorama internacional.

Para nadie es un secreto que Galilea Montijo se perfila como una de las celebridades más sinceras de los sets televisivos de todo México, en especial, a la hora de hablar sobre su faceta privada y sus fallidos amoríos con reconocidas figuras mexicanas.

No obstante, la actual conductora de “Netas Divinas” fue noticia en todo el país debido a una confesión que hizo en plena transmisión de su programa, en donde habló del ‘crush’ que tiene con el célebre protagonista de “El joven manos de tijera” y “Piratas del Caribe”.

Johnny Depp y Amber Heard se podrían ver nuevamente en un juicio. (Foto: Getty)

MONTIJO Y UNA DE SUS CRUSH DESDE PEQUEÑA

Y es que la regiomontana partició en una divertida dinámica de preguntas y respuesta en donde fue cuestionada sobre sus tentaciones terrenales a la hora de pactar una cita, la cual tuvo como respuesta nada más y nada menos que a la estrella Johnny Depp.

“Es mi ‘crush’ desde que era una niña, o sea, en su primera serie era detective y desde ahí me enamoré de él. Mi televisión era blanco y negro, seguramente, y no sé, es una cosa que si yo lo veo me desmayo.”, dijo Montijo.

Al escuchar la ‘confesión’ de Galilea, sus compañeras atinaron a respaldar su decisión, sobre todo, Paola Rojas, quien ironizó sobre la indemnización de 15 millones de dólares que recibirá Depp en las próximas semanas como motivo de la querella en contra de la actriz Amber Heard.

“Yo me desmayo si me indemniza”, se oye decir a Paola Rojas entre risas, a lo que Daniela Magun empezó a halagar a la también conductora de “Hoy”. “Si él te viera él se desmaya primero”.

La mexicana Galilea Montijo zanjó las especulaciones sobre una supuesta enemistad con Natalia Téllez (Foto: Galilea Montijo/Instagram)

Entre risas y aplausos, “Las Netas Divinas” siguieron con el show y la dinámica hasta el turno de Natalia Tellez, quien recomendó no llevar a cabo citas con personajes famosos, ya que pueden acaparar la atención de fanáticos y seguidores de todo el mundo, lo cual opacará la relación.

“Para la banda que ve y que dice: ‘Ay, qué padre la esposa de Justin Bieber’... está en drogas lo que están diciendo”, agregó la propia Tellez.

Asimismo, Natalia siguió hablando de la fama y lo difícil que es lidiar con una persona que se encuentra siempre en el ojo mediático.

“El karma más cabr*n es salir con alguien famoso, mientras más famoso ¡híjole, qué difícil! porque sales a la calle, todos quieren fotos, todo el mundo te va a apartar si puede, no me estoy proyectando, solo es de la chingad* [...] la gente que quiere andar con un super famoso siento que no entiende el lado oscuro de la fama que es incómodo, es complicado, es muy difícil”, sentenció.