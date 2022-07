Es una de las presentadoras de Netas Divinas que cada vez que habla levanta polémica. La también actriz Galilea Montijo, quien suele caracterizarse por expresar lo que siente o piensa sin filtros, fue consultada respecto a la posibilidad de enamorarse de una mujer a pesar de que ella no sea homosexual. La respuesta de la tapatía sí que ha hecho eco.

La artista, natural de Guadalajara y quien ha tenido un breve paso por varios melodramas de la televisión mexicana -siendo “La verdad oculta” (2006) la única novela en la que tuvo un papel estelar-, ha sabido trascender en la televisión de México a través de la conducción.

No en vano condujo las cinco temporadas de “Pequeños gigantes” (2011-2012 y 2018-2020), reality show de competencia infantil de canto; además de programas como “Va por ti” (2014, 2016) y “Me pongo de pie” (2015).

Inició su carrera como reina de belleza. Fue en el año 1993 que se coronó como "La Chica TV" (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

GALILEA MONTIJO REVELÓ QUE SÍ PODRÍA ENAMORARSE DE UNA MUJER

Durante la emisión del programa “Netas divinas”, que se transmitió el 22 de junio, a Galileo Montijo le preguntaron si se podría enamorar de una persona de su mismo sexo, a lo que ella respondió de inmediato que sí.

“Pues porque que a gusto, ¿no? Digo, claro que sí. Ahorita no, ahorita no, pero, ¿por qué no?”, añadió la además presentadora del magazine “Hoy”, que se emite por la señal de Las Estrellas.

Estas declaraciones llegaron poco tiempo después de que Montijo fuese relacionada sentimentalmente con la conductora Maca Carriedo, rumor que ambas negaron categóricamente. Vale precisar que Galilea está casada desde 2011 con el empresario Fernando Reina, con quien tiene un hijo.

GALILEA MONTIJO PROMUEVE EL RESPETO A LA COMUNIDAD LGBT+ DELANTE DE SU HIJO

En junio de 2019, durante su participación en la Marcha del Orgullo LGBT+, Galilea Montijo expresó su cariño y respeto por los miembros de esa comunidad: “Siempre me he rodeado de gente de la comunidad, son los más talentosos, es gente que yo quiero mucho. (…) Ante todo, respeto para todo el mundo, no más mensajes de odio que no le sirven a este mundo”, señaló para Notimex en aquella oportunidad.

Incluso, refirió que ya ha conversado brevemente con su hijo de 10 años respecto a la homosexualidad. Esto a raíz de que el pequeño Mateo comenzó a preguntar sobre la orientación sexual de su padrino, el maquillista Alfonso Waithsman.

“Tiene 7 años, todavía no lo comprende, pero en la casa se le dice, porque me pregunta: ‘¿Mamá, a mi padrino le gustan los hombres?’, (y ella responde) ‘Sí, mi amor’. O sea, las cosas como son”, contó la celebs.

“Yo le digo que a las personas se les respeta, tanto a los que tienen tatuajes como por su color, como por lo que a se dedican. A la gente se le respeta siempre”, añadió Montijo.