A casi nada de celebrarse la fiesta de Navidad, las celebridades y famosas del panorama mexicano sigue compartiendo sus decoraciones y demás por medio de redes sociales y publicaciones. No obstante, este tipo de fiestas no significa felicidad para la famosa Galilea Montijo, quien confesó hace poco que tiene cierto ‘odio’ a esta dulce temporada familiar. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Durante la emisión del espacio “Netas Divinas”, varias de las presentadoras compartieron sus opiniones y miradas sobre la llegada de la Navidad en sus casas, alegando que, a pesar del consumismo, sigue siendo una fecha de unión familiar y deseos de amor hacia el prójimo.

No obstante, fue la propia Galilea Montijo que, en su caso, tales fechas no le generan buenos recuerdos debido a varios acontecimientos que tuvo en su vida. “Estas épocas a mí creo que me regresan a esta parte de nostalgia de mi niñez y sí soy muy Grinch”.

Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas de todo México (Foto: Galilea Montijo / Facebook)

Tal confesión le hice merecedora de varias réplicas por parte de sus compañeras, quienes pusieron en tela de juicio su antipatía hacia la fiesta más familiar del año. “Te regresan, ¿pero es una experiencia que no fue tan linda?”, le cuestionó la bella Consuelo Duval, otrora conductora en “Netas Divinas”.

Al respecto, Montijo dejó bien sentado que su niñez no presenció muchas alegrías en diciembre, razón por la que siente que diciembre es un mes común corriente del año. De hecho, la también modelo confesó que no es de colocar decoraciones en su hogar.

“Siempre fui la más Grinch, de nunca poner un arbolito, los villancicos los odio”, comentó Galilea, causando conmoción entre sus demás compañeras.

No obstante, la también presentadora de “Hoy” añadió que, luego del nacimiento de su pequeño Mateo, siempre ha tratado de darle un nuevo significado a la navidad, encontrando detalles que le permitan cambiar de idea sobre estas fechas.

“Desde que nació Mateo quiero que vean mi casa (…) Bueno, me cuelgo el suéter navideño, la pijama navideña, todo sea por los hijos”, puntualizó.