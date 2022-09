La fama de Hande Erçel por “Love Is in the Air” recayó, de manera ineludible, en su familia. Eso es lo que sucede con las estrellas de televisión y Turquía no es la excepción. Sin embargo, Gamze Erçel, la hermana de la actriz, ya era una celebridad antes del gran salto de la expareja de Kerem Bürsin. ¿Por qué? Esa es una de las grandes preguntas que se han hecho los seguidores de los Erçel. Su profesión tiene mucha importancia en esto, por supuesto.

Gamze ha protagonizado la portada de “Marie Clarie” de su país y, por supuesto, ha contado de qué forma la fama de su hermana le afectó directamente. Pero la joven no ha hablado del reconocimiento o los réditos económicos y sociales del fenómeno televisivo.

Ella, en cambio, ha lamentado que la apretada agenda de Hande no le permita pasar más tiempo con su hermana o tomarse un café en cualquier local. Porque, de inmediato, los fans de la mencionada telenovela turca se abalanzarían hacia la famosa actriz.

Sin embargo, ellas siempre se toman unos días al año, durante vacaciones de verano, para desconectarse del mundo y pasar tiempo de calidad en familia. Entonces, ¿cómo se gana la vida Gamze? ¿También es actriz de televisión? Conoce aquí la profesión de la hermana de Hande Erçel.

Gamze y Hande Erçel posando juntas durante su tiempo libre (Foto: Gamze Erçel / Instagram)

¿A QUÉ SE DEDICA GAMZE ERÇEL?

Gamze Erçel es diseñadora y trabaja en consultorías de imagen y de ventas, así como en el diseño de ropa para hombres. La hermana de Hande estudió y se licenció en Diseño de Modas por la Universidad Çanakkale. Por ello, le dio prioridad a su profesión, a pesar de que es una de las influencer más populares de Turquía.

La joven turca tiene 4.8 millones de seguidores en su cuenta oficial en Instagram, donde se le ve compartiendo sus nuevos diseños, sus paseos y vida familiar con su hija Mavi, la adoración de la protagonista de la telenovela turca “Love Is in the Air”.

¿Gamze Erçel también actuó en una telenovela? Sí, la hermana de Hande Erçel tuvo un papel en “Umuda Kelepce Vurulmaz”, una serie de televisión de su país, pero prefirió enfocar su trayectoria en el mundo de la moda, donde se encuentra su verdadera pasión.

Las hermanas Erçel disfrutando de sus vacaciones (Foto: Hande Erçel / Instagram)

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE GAMZE ERÇEL?

Gamze Erçel sí ha tenido suerte en el amor, a diferencia de su hermana Hande con Kerem Bürsin, y está casada con el también diseñador Caner Yıldırım. La pareja se casó en 2019 y tienen una hija llamada Aylin Mavi Yıldırım.

FOTOS DE GAMZE ERÇEL EN INSTAGRAM

Gamze Erçel luciendo su ropa para las redes sociales (Foto: Gamze Erçel / Instagram)