Hace unos días, el cantante Nicky Jam reveló que había terminado la relación que mantenía con su novia, la modelo venezolana Génesis Aleska. Ambos estuvieron casi un año juntos y, durante esos meses, el cantante le dio diversos obsequios de lujo a su amada. Uno de los más resaltantes fue un espectacular Lamborghini rosa, auto que el artista le regaló durante las pasadas fiestas navideñas.

Tras el término de su relación, surgieron diversas preguntas sobre qué pasaría con tremendo obsequio. Por ello, mucha sorpresa causó conocer la decisión de Génesis, quien parece que recientemente puso en venta el artículo de lujo.

A continuación, entérate de los detalles sobre la puesta en venta de este vehículo de la famosa marca italiana.

GÉNESIS ALESKA PONE EN VENTA EL LAMBORGHINI

Hace unos días, Génesis Aleska sorprendió a todos sus seguidores con una publicación en la red social Instagram. A través de dos fotografías, en donde se ve a la modelo con el Lamborghini rosa que le obsequió Nicky Jam, la venezolana afirmaba que ponía a la venta el lujoso vehículo.

“Se vende Lambo... Interesados por DM (mensaje directo)”, escribió Aleska. El mensaje se publicó acompañado de unos emojis de risa y unas breves carcajadas. Así, invitaba, a quienes quisieran adquirir el auto, a contactarse con ella.

Asimismo, subió una foto a través de sus historias de Instagram. En la imagen, aparece al interior del vehículo y exhibe su dedo medio. No se sabe si el gesto está dirigido a su ex pareja, pero se suma al anterior anuncio de Génesis. En la instantánea también se aprecia el tatuaje de una llave de corazón, que meses atrás se hizo en homenaje a Nicky Jam.

La venezolana publicó una fotografía al interior del vehículo (Foto: Génesis Aleska / Instagram)

Aunque la venta del automóvil parece tratarse de una broma de la modelo tras el término de su relación, esta no sería una mala decisión. Esto, pues se sabe que los ejemplares de la famosa marca italiana de carros de lujo superan los cientos de dólares en el mercado.

EL DÍA QUE GÉNESIS RECIBIÓ EL AUTO

Hace solo unos meses, el 25 de diciembre, Génesis Aleska difundía una serie de imágenes donde se podía apreciar la bella sorpresa que le había hecho su entonces novio. Con un lazo rojo, la modelo recibió un Lamborghini de color rosado como regalo navideño.

“Gracias, bebé, por hacerme sentir como una Barbie. Te amo mucho”, fue el mensaje que dejó la venezolana al presumir su obsequio en las redes sociales. En la misma publicación, Aleska musicalizó el momento con el tema “All I Want for Christmas Is You” de la cantante Mariah Carey.

NICKY JAM ANUNCIÓ EL FIN DE SU RELACIÓN

En una reciente entrevista, el cantante confirmó que su relación con Génesis Aleska había terminado. Así, durante una presentación en el programa “Molusco TV”, el intérprete de “El amante” declaró que se encontraba soltero.

“Las mujeres se preguntan si estás soltero y si hay alguien con oportunidad de conquistarte otra vez”, cuestionó el conductor.

La respuesta fue breve, pero reveladora. “Claro que sí”, manifestó el puertorriqueño, dejando claro que había vuelto a la soltería tras su ruptura amorosa.