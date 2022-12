Es una actriz que suele destacar por su talento y la polémica. Geraldine Bazán vuelve a estar en las noticias de los medios de espectáculos tras los dichos por ella y su madre sobre la relación que tiene la artista con su progenitor. Al final, la ex de Gabriel Soto terminó desmintiendo los dichos de doña Rosalba Ortiz.

La histrionisa, estelar de “Corona de lágrimas 2″, fue abordada por la prensa a raíz de los recientes dichos de su madre, la señora Ortiz, respecto a cómo fue la relación que ella tuvo con el padre de su hija y cuál es la relación actual entre Geraldine y su papá .

La exesposa de Soto y madre de sus dos hijos fue abordada a su regreso a la Ciudad de México y ahí se encargó de desestimar las palabras de su mamá, que había afirmado que ahora Bazán no tiene relación alguna con su padre.

MAMÁ DE GERALDINE BAZÁN ASEGURA QUE SU HIJA SE HA ALEJADO DE SU PADRE

En el programa “Ventaneando”, del último 27 de diciembre, Rosalba Ortiz habló sobre la relación que ha tenido con los padres de sus hijos Geraldine y Ángel -ambos son de padres distintos- y cómo es que decidió afrontar la maternidad desde la soltería.

“Si algo no funciona para qué quieres tener a la pareja con la que no vas a concordar en cuanto a educación, las finanzas, el tiempo. Y sí, tomé la decisión de continuar la vida con mis hijos (sola)”, aseveró Ortiz.

En esa misma línea, indicó que siempre alentó a Ángel y Geraldine a tener un contacto constante con sus respectivos padres.

“Recuerdo que a mi hija le decía, ‘Háblale a tu papá es su cumpleaños, es Navidad, Año Nuevo’ y sí le hablaba”, agregó.

Sin embargo, con el paso del tiempo sus hijos optaron por alejarse de sus progenitores. “Fue decisión de ellos (de mis hijos)”, explicó Rosalba, quien profundizó en el tema de Geraldine: “Llegó un momento en que ella me dijo ‘Mamá, los hombres exigen su responsabilidad cuando pagan, cuando son proveedores. Si no dan, andan por allá haciendo otras familias y otras relaciones. Entonces a mí no me interesaba que me pagaran por mi tiempo, silencio y mi tranquilidad”.

GERALDINE BAZÁN DESMIENTE QUE SE HAYA ALEJADO DE SU PADRE

A la celeb le consultaron por las declaraciones de su madre y si aún tenía relación con su papá. “Claro que tenemos contacto, él vive en Guadalajara y tenemos contacto, de hecho mi familia en Guadalajara la adoro, tengo muchísimos tíos y primos a los cuales quiero muchísimo, ellos vienen mucho también, tengo mucho contacto con mi familia en Guadalajara”, aseveró Geraldine.

Para la actriz, los dichos de su mamá tuvieron como finalidad llamar la atención pero están alejados de la verdad.