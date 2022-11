Luego del sacudón mediático que significó la ruptura de Piqué y Shakira, el ahora ex futbolista del Barcelona brindó declaraciones a los medios durante un evento realizado por la empresa Kosmos junto a su flamante novia, Clara Chía Martí. ¿La presentó ante la sociedad catalana? Los detalles y más aquí.

No cabe duda de que Gerard Piqué ha sido el tema mediático de las últimas semanas, pues, tras anunciar su retiro futbolístico a través de un emotivo video, el ex novio de Shakira comenzó a asistir a eventos en calidad de ex jugador junto a su nueva novia. Hablamos, por supuesto, de Clara Chía Marti.

Shakira y Piqué estuvieron juntos más de 12 años (Foto: Shakira / Instagram)

Es así que, durante una ceremonia protocolar de Kosmos, Piqué evidenció que su relación junto a la joven de 23 años va más allá de las portadas de diarios y los viajes. De hecho, una fotografía entre ambos comenzó a viralizar por todas las plataformas sociales, siendo así la primera instantánea de ambos durante un evento público.

Vale decir que tal ceremonia se dio horas después de que Gerard y la intérprete colombiana acordaran la custodia de sus hijos, Sasha y Milán.

¿CÓMO FUE LA PRIMERA APARICIÓN DE PIQUÉ Y CLARA CHÍA COMO NOVIOS PÚBLICOS?

La llegada de los nuevos novios al recinto deportivo causó todo tipo de sensaciones en todas las redes sociales. Si bien no fue una fiesta de gala, ambos acudieron sigilosamente en el carro del deportista.

A pesar de la rapidez con la que la leyenda blaugrana entró a las inmediaciones de la empresa, las cámaras pudieron captar a la pareja con una mirada centrada en el horizonte.

Ambos llegaron juntos al evento de Kosmos (Foto: GTRES)

Cabe decir que durante la Sala Barts de Barcelona, también se pudo evidenciar a los padres del CEO de Kosmos, Monserrat Bernabeu y Joan Piqué, en el evento promocional, arropando y cuidando del ex capitán de Barcelona durante su primera aparición pública junto a Clara Chía.

Los progenitores de Gerard Piqué en el evento de Kosmos (Foto: GTRES)

De acuerdo al medio “Semana”, Piqué y Clara Chía no habrían ingresado juntos al lugar de la ceremonia, pues el citado medio señala que la joven acudió a dejar el auto cerca al parque de estacionamiento.

Tras ello, Piqué atendió a diversos fanáticos que acudieron al recinto, incluso, se le vio firmando autógrafos y tomándose fotografías, para luego entrar raudo a la ceremonia de carácter privada.

“Con gesto serio, ha acelerado el paso para entrar al local y evitar así las preguntas de la prensa que se encontraba a las puertas del evento”, se puede leer en el magazine.