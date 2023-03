Luego de que Shakira hablase sobre la ruptura de su relación con Gerard Piqué, ya sea a través de entrevistas o las canciones que produjo, ahora ha llegado el turno del exfutbolista del Barcelona. El también empresario y dueño de la Kings League dialogó con algunos medios en los últimos días y allí se refirió a cómo ha venido afrontando toda la polémica y estos cambios mediáticos.

El catalán, que estuvo aproximadamente 12 años con la cantante colombiana y tener dos hijos en común: Milan y Sasha, concedió una entrevista al diario “El País” y fue publicada este domingo 19 de marzo, en ella le hicieron notar que, hasta antes de este escándalo de su vida privada, “parecía que siempre le habían salido todas las cosas bien”.

“No es así. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende” , aseveró sobre el tema el también empresario.

EL GASTO QUE GERARD PIQUÉ NO ESTÁ DISPUESTA A PAGAR A PESAR DE ESTAR EN GUERRA CON SHAKIRA

El entrevistador le consultó sobre cómo ha venido comportándose a raíz de las miradas inquisidoras tras su separación de “Shak”. ”Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido”, explicó.

En esa misma línea, Piqué envió una especie de indirecta para la madre de sus retoños: “Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar ‘pasta’ (dinero) en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce”.

“¿Lo que diga el resto ha condicionado tu vida?”, le interrogaron. “El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo”, puntualizó.

Sobre su actual estado emocional fue contundente: “Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.

Shakira y Gerard Piqué cuando todo era felicidad (Foto: AFP)

“LOS DARDOS” DE GERARD PIQUÉ A SHAKIRA POR SUS HIJOS

En la misma entrevista, realizada en las oficinas de su empresa Kosmos en Barcelona, Piqué volvió a hablar sobre los hijos que tiene con Shakira.

“Protegerlos es el trabajo de todos los padres con niños. En eso estoy centrado”, aseveró aunque en ningún momento de la charla mencionó a la barranquillera.

Estas palabras fueron casi idénticas a las que mencionó el pasado 14 de marzo en otra entrevista en la que pareció hacer un reproche a la cantante cuando se le preguntó si ya había puesto atención a la canción ‘BZRP Music Sessions #53′.

“Sí, sí, obviamente (lo he escuchado)”, dijo. “No quiero hablar del tema, no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos”, añadió.

“Cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que al final lo único que quiero es que mis hijos estén bien”, sentenció.