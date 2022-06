La modelo y conejita Playboy, Suzy Cortez, salió al frente en medio de las especulaciones de una infidelidad de Gerard Piqué a Shakira y reveló que el futbolista le escribía mensajes íntimos sobre sus curvas. Según la influencer, el jugador del Barcelona le preguntaba cuáles eran sus medidas de su derrier.

Según contó la modelo brasileña a ‘El Diario NY’, Gerard Piqué y otros futbolistas del Barcelona FC le escribían a su cuenta de Instagram, pese a que estaban casados o tenían romances estables. De acuerdo a lo dicho, ella conoció al pelotero por el expresidente del club.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi ”, confesó la ‘conejita’

En medio de este escándalo, Suzy Cortez descartó que entre los futbolistas con quienes mantuvo contacto esté Lionel Messi. Según precisó, él sí respeta a su esposa.

“(Piqué) Fue el que me mandó -mensaje- más directo. L os únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho . Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, puntualizó.

Modelo no le dijo nada a Shakira por respeto

La conejita Playboy Suzy Cortez dejó en claro que estos intercambios de mensajes con Gerard Piqué sucedieron entre el 2016 y 2018. Además, explicó por qué no le contó a Shakira.

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí”, finalizó.